Juliana Calderón explota contra el fandom de Karina tras victoria de Yina Calderón: "aprendan a perder"

Luego de que Yina Calderón lograra el primer lugar en La mansión de Luinny, Juliana Calderón se fue en contra de los seguidores de Karina García.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García y Juliana Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Juliana Calderón se fue en contra del fandom de Karina García. Foto | Canal RCN.

La participación de Yina Calderón en La mansión de Luinny sigue dando de qué hablar, no solo al interior del reality, sino también fuera de él, pues si algo ha quedado a lo largo de estos días, es que es una participante desata amores y odios.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones en La mansión de Luinny?

Como parte de la dinámica de juego, recientemente se conocieron los porcentajes de la tabla de posiciones del reality, resultados que en esta oportunidad favorecieron a Calderón, esto luego de obtener 17.704 puntos, quedando como la líder de las votaciones y superando a la colombiana Karina Garcíaquien obtuvo 17.152.

Ante la victoria de su hermana, Juliana Calderónse pronunció recientemente en redes sociales para dar a conocer su posición respecto al tema, sin embargo, lo que más captó la atención, fue el contundente mensaje que el envió al 'Fandom' de Karina.

"Bebés yo si les tengo que decir algo y esto va para el team de Karina, ni siquiera es ella porque ella ayer lo afrontó de buena forma no hizo mala cara, es más que todo el fandom de ella, que no aceptan perder y ustedes saben perfectamente que Yina da muy buen contenido, ella tiene buenos números, está moviendo mucha gente", fueron las palabras de la joven empresaria.

Así mismo, la menor de las Calderón reiteró que su hermana tiene demasiado apoyo del público de República Dominicana, y no solo eso, según ella también la están amando.

Juliana Calderón opinó sobre el triunfo en La mansión de Luinny. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el fandom de Karina García?

Por su parte, Juliana no dudó en decirles a los internautas que no sean "envidiosos", pues cuando García ha estado liderando las votaciones, ellas, refiriéndose a sus hermanas, no opinan al respecto, por lo que ahora, que Yina está en la posición más alta, deben aceptarlo.

"Acepten que Yina está arriba, que Yina está moviendo mucha gente, entonces aprendan a perder, así como cuando gana que todo el mundo super contento, también aprendan que cuando se pierde, se pierde", insistió.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así reaccionó Juliana Calderón al triunfo de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Por ahora, las dos colombianas siguen siendo el centro de la conversación en redes, pues su presencia en este formato, ha logrado acaparar las miradas de miles que no se pierden ningún detalles de lo que ocurre al interior de la competencia.

