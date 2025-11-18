Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manelyk González acusó a Yina Calderón de plagiar su icónica frase: "patético"

Todo ocurrió luego de que Yina Calderón usará una frase de Manelyk González en medio de su participación en La mansión de Luinny.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón y Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025.
La razón por la que Yina Calderón le respondió a Manelyk González. Foto | Canal RCN.

Una nueva polémica surgió en redes sociales, luego de que Yina Calderón utilizara una frase de Manelyk González durante su participación en La mansión de Luinny, momento que fue registrado por las cámaras y que llevó a que el mismo Luinny interrogara a la colombiana para conocer el origen estas palabras.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Manelyk González?

Dicho esto, el dueño del reality procedió a revelar una grabación en la que la misma Manelyk se pronunció frente a lo ocurrido y dejó claro que no está de acuerdo con las personas hagan uso de su frase, puntualmente aquellas que "la odian".

"Estoy sufriendo de mucho plagio, a mí me gusta que digan lo que yo digo, mucho, me encanta, o sea, gente que me odia, siento que no lo hace, porque ah, lo dice Mane, sino porque en su cacahuate de cabeza, piensan que la gente va a pensar que son lo suficientemente inteligentes, simpáticas y agradables", comentó la mexicana, quien aseguró que esto le parece "patético".

Y aunque la mujer nunca mencionó el nombre de Yina en sus declaraciones, el gesto de Luinny de mostrarle a la participante lo que dijo Mane, fue interpretado como una clara repuesta ante lo sucedido.

Yina Calderón y Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Manelyk González acusó a Yina Calderón de plagio. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Manelyk González acusó a Yina Calderón de Plagio?

La controversia que llevó a la considerada 'Reina de los realitys' a que expresara su opinión frente a este tema, se dio luego de que Calderón usara la frase "Las p3rras con las p3rras" como nombre de unas sus secciones en el programa.

Por su parte, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, no dudó en defenderse, por lo que aprovechó las cámaras del reality para enviarle un contundente mensaje a la mexicana.

"Enviarle un mensaje a esta señora Mane, hey yo no sé qué te hice yo, regalarte una cadena de casi 5 millones de pesos, sin ningún interés, porque ni siquiera era buscando una amistad, desde ahí nunca más nos volvimos a hablar", fueron las palabras de la colombiana.

Yina Calderón y Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón se defendió de las palabras de Manelyk González. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, al menos por amabilidad, González no debió arremeter en su contra, pues antes de hacerlo hubiese recordado el costoso regalo que le dio, más aún, cuando se trató de un regalo que le dio su amiga Epa Colombia.

Así mismo, la empresaria de fajas recordó cómo hace unas semanas Manelyk se "burló" de su ingreso en Stream Fighters previo a su corto enfrentamiento con Andrea Valdiri.

"Ahora sí me meto porque si me at4cas yo me voy a meter, las palabras no son de nadie, cuando yo dije las p3rras con las 3rras yo no sabía que ella las decía, pensé que decía las lindas con las linda, igual las palabras las puede utilizar todo el mundo", explicó.

