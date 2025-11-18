Manelyk González acusó a Yina Calderón de plagiar su icónica frase: "patético"

Una nueva polémica surgió en redes sociales, luego de que Yina Calderón utilizara una frase de Manelyk González durante su participación en La mansión de Luinny, momento que fue registrado por las cámaras y que llevó a que el mismo Luinny interrogara a la colombiana para conocer el origen estas palabras.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Manelyk González?

Dicho esto, el dueño del reality procedió a revelar una grabación en la que la misma Manelyk se pronunció frente a lo ocurrido y dejó claro que no está de acuerdo con las personas hagan uso de su frase, puntualmente aquellas que "la odian".

"Estoy sufriendo de mucho plagio, a mí me gusta que digan lo que yo digo, mucho, me encanta, o sea, gente que me odia, siento que no lo hace, porque ah, lo dice Mane, sino porque en su cacahuate de cabeza, piensan que la gente va a pensar que son lo suficientemente inteligentes, simpáticas y agradables", comentó la mexicana, quien aseguró que esto le parece "patético".

Y aunque la mujer nunca mencionó el nombre de Yina en sus declaraciones, el gesto de Luinny de mostrarle a la participante lo que dijo Mane, fue interpretado como una clara repuesta ante lo sucedido.

Manelyk González acusó a Yina Calderón de plagio. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Manelyk González acusó a Yina Calderón de Plagio?

La controversia que llevó a la considerada 'Reina de los realitys' a que expresara su opinión frente a este tema, se dio luego de que Calderón usara la frase "Las p3rras con las p3rras" como nombre de unas sus secciones en el programa.

Por su parte, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, no dudó en defenderse, por lo que aprovechó las cámaras del reality para enviarle un contundente mensaje a la mexicana.

"Enviarle un mensaje a esta señora Mane, hey yo no sé qué te hice yo, regalarte una cadena de casi 5 millones de pesos, sin ningún interés, porque ni siquiera era buscando una amistad, desde ahí nunca más nos volvimos a hablar", fueron las palabras de la colombiana.

Yina Calderón se defendió de las palabras de Manelyk González. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, al menos por amabilidad, González no debió arremeter en su contra, pues antes de hacerlo hubiese recordado el costoso regalo que le dio, más aún, cuando se trató de un regalo que le dio su amiga Epa Colombia.

Así mismo, la empresaria de fajas recordó cómo hace unas semanas Manelyk se "burló" de su ingreso en Stream Fighters previo a su corto enfrentamiento con Andrea Valdiri.