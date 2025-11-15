Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alejandro Riaño reveló el nombre del cantante al que no volvería invitar a su show

Alejandro Riaño expuso las razones por las que el reconocido cantante de música popular no es bienvenido en su programa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alejandro Riaño en los comediantes de la noche - silueta de cantante.
Alejandro Riaño reveló a que cantante no volvería a invitar a su show. Foto | Canal RCN - Freepik.

En una reciente entrevista que concedió Alejandro Riaño al podcast de Brian Ortiz, se sinceró sobre varios asuntos relacionados con su show y especialmente sobre aquellos personajes con los que no ha tenido la mejor experiencia en el escenario.

Artículos relacionados

¿A qué famoso cantante no volvería a invitar Alejandro Riaño a su show?

Durante este espacio, el entrevistador no dudó en preguntarle al reconocido comediante cuál sería ese top de "los peores invitados" que ha tenido en su programa, interrogante que lo llevó a revelar el nombre del famoso cantante que hace parte de esta lista.

Artículos relacionados

"Yo creo que Giovanny Ayala fue un show bien complejo, en un momento se molestó con una pregunta que ya le habían hecho en otro medio y que simplemente no quiso responder y se fue u poco molesto de la entrevista", señaló Riaño.

Artículos relacionados

Teniendo en cuenta la incómoda situación que ocurrió, Alejandro relató que él mismo decidió escribirle un mensaje para disculparse y dejar atrás la mala experiencia.

¿Por qué Alejandro Riaño no volvería a invitar a Giovanny Ayala?

De acuerdo con el relato del también actor colombiano, le pareció bastante "chistoso" porque minutos antes de dar inicio al show, él se toma unos segundos para explicarles a los invitados en qué consiste la entrevista.

"Yo les explico de qué va el personaje, cómo funciona, cuál es la idea y que no tomen nada personal, él si la tomo un poco personal, entonces era cómo quieres cantar algo y él no, me quiero ir de acá, entonces se fue", comentó.

Por su parte, Ortiz, el conductor del podcast, no de quedó con la duda y quiso saber si el cantante de música popular respondió el mensaje de Riaño, por lo que este último reveló que al parecer nunca le contestó.

Para cerrar el tema, Alejando confirmó que, el intérprete colombiano definitivamente no sería una persona que tendría nuevamente en en The Juanpi Show.

Cabe señalar que The Juanpis Show, es un programa de Alejandro Riaño en el que, dentro de su personaje 'Juanpis González', entrevista a reconocidas figuras del entretenimiento con el fin de ahondar en su vida personal y profesional.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ornella Sierra como host de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia - Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025. Ornella Sierra

Comparan al papá de Ornella Sierra con Altafulla, ¿se parecen?

En las últimas horas, Ornella Sierra respondió a los comentarios que recibió sobre la apariencia de su papá.

Vanessa Pulgarín Miss Universo

Experto asegura que Vanessa Pulgarín podría ser la próxima Miss Universo: "Está perfecta para ganar"

En experto en moda señaló que llevaba mucho sin ver a una colombiana como Vanessa Pulgarín en Miss Universo.

El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia 2025. Fernando Solórzano

El Flaco Solórzano presumió la romántica propuesta de matrimonio que le hizo a Lorena Altamirano

Fernando Solórzano eligió un romántico destino para hacerle esta propuesta a Lorena Altamirano luego de 11 años de relación.

Lo más superlike

Shakira, Milan, Sasha Shakira

Hijos de Shakira sorprenden al mundo al hablar inglés perfecto en plena entrevista, así suenan

Shakira apareció con sus hijos, Milan y Sasha, y felicitaron a la colombiana por la educación que les está dando a los niños.

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?

Shakira y sus hijos en la premiere de Zootopia 2. Shakira

Seguridad de Shakira tomó radical decisión con una imitadora en pleno evento

Alejandra Ávila celebró su paso al top 5 de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Así celebró Alejandra Ávila su paso al top 5 de MasterChef Celebrity: "Llena de gratitud"

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy