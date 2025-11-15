Alejandro Riaño reveló el nombre del cantante al que no volvería invitar a su show

En una reciente entrevista que concedió Alejandro Riaño al podcast de Brian Ortiz, se sinceró sobre varios asuntos relacionados con su show y especialmente sobre aquellos personajes con los que no ha tenido la mejor experiencia en el escenario.

¿A qué famoso cantante no volvería a invitar Alejandro Riaño a su show?

Durante este espacio, el entrevistador no dudó en preguntarle al reconocido comediante cuál sería ese top de "los peores invitados" que ha tenido en su programa, interrogante que lo llevó a revelar el nombre del famoso cantante que hace parte de esta lista.

"Yo creo que Giovanny Ayala fue un show bien complejo, en un momento se molestó con una pregunta que ya le habían hecho en otro medio y que simplemente no quiso responder y se fue u poco molesto de la entrevista", señaló Riaño.

Teniendo en cuenta la incómoda situación que ocurrió, Alejandro relató que él mismo decidió escribirle un mensaje para disculparse y dejar atrás la mala experiencia.

¿Por qué Alejandro Riaño no volvería a invitar a Giovanny Ayala?

De acuerdo con el relato del también actor colombiano, le pareció bastante "chistoso" porque minutos antes de dar inicio al show, él se toma unos segundos para explicarles a los invitados en qué consiste la entrevista.

"Yo les explico de qué va el personaje, cómo funciona, cuál es la idea y que no tomen nada personal, él si la tomo un poco personal, entonces era cómo quieres cantar algo y él no, me quiero ir de acá, entonces se fue", comentó.

Por su parte, Ortiz, el conductor del podcast, no de quedó con la duda y quiso saber si el cantante de música popular respondió el mensaje de Riaño, por lo que este último reveló que al parecer nunca le contestó.

Para cerrar el tema, Alejando confirmó que, el intérprete colombiano definitivamente no sería una persona que tendría nuevamente en en The Juanpi Show.

Cabe señalar que The Juanpis Show, es un programa de Alejandro Riaño en el que, dentro de su personaje 'Juanpis González', entrevista a reconocidas figuras del entretenimiento con el fin de ahondar en su vida personal y profesional.