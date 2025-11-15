Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alejandro Riaño se despachó contra Yina Calderón y reveló por qué no la invitaría a su show

El comediante Alejandro Riaño dejó expuestas las razones por las que Yina Calderón no es bienvenida su programa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
La razón por la que Alejandro Riaño no invitaría a Alejandro Riaño. Foto | Canal RCN.

Una vez más Yina Calderónvuelve a ser tema de conversación en las redes sociales, esto luego de que Alejandro Riaño diera su punto de vista sobre la creadora de contenido y asegurara que nunca la invitaría a su programa.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alejandro Riaño sobre Yina Calderón?

En medio de una entrevista que concedió a Brian Ortiz, el reconocido comediante colombiano fue interrogado sobre si tiene algún personaje que esté vetado y que por lo tanto no llevaría a su show.

Artículos relacionados

Frente a la sorpresiva pregunta de Ortiz, Riaño no dudó en asegurar que existen ciertas personalidades del panorama digital que no tendría cabida en su espacio, y aunque en un principio no reveló nombres, finalmente dio a conocer quién sería una de ellas.

Artículos relacionados

"Sí hemos pensado en muchas personas que no le aportarían a nuestro contenido y sobre todo de una nueva camada que vemos hoy en día que simplemente lo suyo es armar desastres y mi3rdero en las redes sociales", comentó. "¿Estás hablando de Yina Calderón?", preguntó el entrevistador, frente a esto, Alejandro dijo lo siguiente: "Si, no veo mucho su contenido, pero no me interesa tener personajes así".

¿Por qué Alejandro Riaño no invitaría a Yina Calderón a su show?

De acuerdo con el también actor bogotano, le duele que se den este tipo de conflictos y noticias en nuestro país, haciendo referencia a lo que sucede con Calderón y los escándalos que surgen a raíz de sus comentarios.

Por otro lado, que él junto a su equipo sí han contemplado tener en su programa otras figuras de este medio como lo es Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como WestCol.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Alejandro Riaño contó que contempló invitar a WestCol a su programa. Foto | Canal RCN.

"Lo de WestFCol lo estábamos mirando también, en la entrevista dijimos, llevémoslo, conozcámoslo pero de ahí en adelante hay muchos personajes que dijimos no, dejémoslo ahí", concluyó.

Cabe señalar que The Juanpis Show, es un programa de Alejandro Riaño en el que, dentro de su personaje 'Juanpis González', entrevista a reconocidas figuras del entretenimiento con el fin de ahondar en su vida personal y profesional.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Alejandro Riaño reveló que no llevaría a Yina Calderón a su show. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ornella Sierra como host de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia - Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025. Ornella Sierra

Comparan al papá de Ornella Sierra con Altafulla, ¿se parecen?

En las últimas horas, Ornella Sierra respondió a los comentarios que recibió sobre la apariencia de su papá.

Vanessa Pulgarín Miss Universo

Experto asegura que Vanessa Pulgarín podría ser la próxima Miss Universo: "Está perfecta para ganar"

En experto en moda señaló que llevaba mucho sin ver a una colombiana como Vanessa Pulgarín en Miss Universo.

El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia 2025. Fernando Solórzano

El Flaco Solórzano presumió la romántica propuesta de matrimonio que le hizo a Lorena Altamirano

Fernando Solórzano eligió un romántico destino para hacerle esta propuesta a Lorena Altamirano luego de 11 años de relación.

Lo más superlike

Shakira, Milan, Sasha Shakira

Hijos de Shakira sorprenden al mundo al hablar inglés perfecto en plena entrevista, así suenan

Shakira apareció con sus hijos, Milan y Sasha, y felicitaron a la colombiana por la educación que les está dando a los niños.

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?

Shakira y sus hijos en la premiere de Zootopia 2. Shakira

Seguridad de Shakira tomó radical decisión con una imitadora en pleno evento

Alejandra Ávila celebró su paso al top 5 de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Así celebró Alejandra Ávila su paso al top 5 de MasterChef Celebrity: "Llena de gratitud"

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy