Alejandro Riaño se despachó contra Yina Calderón y reveló por qué no la invitaría a su show

Una vez más Yina Calderónvuelve a ser tema de conversación en las redes sociales, esto luego de que Alejandro Riaño diera su punto de vista sobre la creadora de contenido y asegurara que nunca la invitaría a su programa.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio tras ausencia de Feid en los Latin Grammy 2025, ¿confirmó ruptura?

¿Qué dijo Alejandro Riaño sobre Yina Calderón?

En medio de una entrevista que concedió a Brian Ortiz, el reconocido comediante colombiano fue interrogado sobre si tiene algún personaje que esté vetado y que por lo tanto no llevaría a su show.

Frente a la sorpresiva pregunta de Ortiz, Riaño no dudó en asegurar que existen ciertas personalidades del panorama digital que no tendría cabida en su espacio, y aunque en un principio no reveló nombres, finalmente dio a conocer quién sería una de ellas.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra reveló escalofriante audio tras vivir experiencia paranormal en Armero

"Sí hemos pensado en muchas personas que no le aportarían a nuestro contenido y sobre todo de una nueva camada que vemos hoy en día que simplemente lo suyo es armar desastres y mi3rdero en las redes sociales", comentó. "¿Estás hablando de Yina Calderón?", preguntó el entrevistador, frente a esto, Alejandro dijo lo siguiente: "Si, no veo mucho su contenido, pero no me interesa tener personajes así".

¿Por qué Alejandro Riaño no invitaría a Yina Calderón a su show?

De acuerdo con el también actor bogotano, le duele que se den este tipo de conflictos y noticias en nuestro país, haciendo referencia a lo que sucede con Calderón y los escándalos que surgen a raíz de sus comentarios.

Por otro lado, que él junto a su equipo sí han contemplado tener en su programa otras figuras de este medio como lo es Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como WestCol.

Alejandro Riaño contó que contempló invitar a WestCol a su programa. Foto | Canal RCN.

"Lo de WestFCol lo estábamos mirando también, en la entrevista dijimos, llevémoslo, conozcámoslo pero de ahí en adelante hay muchos personajes que dijimos no, dejémoslo ahí", concluyó.

Cabe señalar que The Juanpis Show, es un programa de Alejandro Riaño en el que, dentro de su personaje 'Juanpis González', entrevista a reconocidas figuras del entretenimiento con el fin de ahondar en su vida personal y profesional.