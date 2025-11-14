Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra reveló escalofriante audio tras vivir experiencia paranormal en Armero

La Liendra contó que durante el proceso de edición del video, detectaron una misteriosa voz en los audios que grabaron durante el documental.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Liendra compartió escalofriante audio de su experiencia paranormal. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, ha generado gran interés en los internautas tras revelar que, durante la grabación de su último documental en Armero, vivió algunos hechos que fueron calificados por él mismo como paranormales.

¿Cuál fue la experiencia paranormal que vivió La Liendra en Armero? Esto contó el influenciador

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde el reconocido creador de contenido ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, compartió un video en el que reveló el audio que fue captado durante el rodaje de este contenido.

"Nea, cuando estábamos editando el documental de Armero, el micrófono registró voces que no eran mías", fueron las palabras del influenciador por medio de sus historias.

De acuerdo con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, dichas voces fueron detectadas por él y su equipo mientras se encontraban en el proceso de edición, sin embargo, quiso preguntarles a internautas qué entendían de lo que se alcanza a escuchar, "díganme ustedes de quién es es voz y qué dice", señaló.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Liendra vivió experiencia paranormal en Armero. Foto | Canal RCN.

¿Qué le pasó a La Liendra en Armero?

Segundos después de lanzar la pregunta, el creador digital procedió a reproducir varias veces el mismo fragmento en donde se oye la misteriosa voz, incluso, para poder oír con más detalle, él y el editor lo reproducen mucho más lento.

Según la interpretación de La Liendra, la enigmática voz que se alcanza a escuchar diría lo siguiente: "Yo no quise m0rir".

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Liendra contó detalles de su experiencia en Armero. Foto | Canal RCN.

Luego de llegar a esta escalofriante conclusión, el joven no ocultó el asombro que le produjo la situación, pues además de revelar este audio, antes de esa historia compartió un video en el que expuso un fragmento de su documental en el que también quedó registrado una extraña sombra durante la grabación.

"Ay m4rica, me asustaron, me están mandando este video de mi último documental donde se ve como algo paranormal, pero quiero que lo veamos juntos y saquemos la conclusión", dijo.

Como era de esperarse, el testimonio de La Liendra, ha captado la atención de los internautas, especialmente de quienes ya tuvieron la posibilidad de ver el mencionado documental.

