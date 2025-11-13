Él es Andrés Godoy, la nueva pareja de Claudia Bahamón

Recientemente, el nombre de Claudia Bahamón ha resonado en los principales titulares de los medios de comunicación, pues además de acaparar la atención tras ser condecorada en el Congreso de la República, también lo hizo luego de aparecer en compañía de su nueva pareja.

Artículos relacionados Claudia Bahamón ¡Confirmado! Valentina Taguado reveló que Claudia Bahamón tiene nuevo novio

¿Quién es la nueva pareja de Claudia Bahamón? Esto es lo que se sabe

Y es que, después de varios meses en los que se rumoraba que la presentadora se habría dado una nueva oportunidad en el amor, finalmente Valentina Taguadoconfirmó en el programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?' que Bahamón asistió a recibir el reconocimiento en compañía de su novio.

Respecto a quien es el hombre del que hasta hace algunas semanas se desconocía su identidad, se sabe que se trata de Andrés Godoy, un reconocido abogado con amplia experiencia en este campo y hermano de la famosa actriz, Estefanía Godoy.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

¿Quién es Andrés Godoy, la nueva pareja de Claudia Bahamón?

Como abogado, Andrés trabaja para una importante firma en la que ejerce como CEO, pues así lo confirma una publicación en redes sociales en donde comparte sus conocimientos respecto a teas relacionados con su profesión.

De acuerdo con las publicaciones de la cuenta oficial de la firma de la que hace parte, Godoy es uno de los embajadores y, gracias a su trayectoria profesional, lidera importantes procesos al interior de la organización.

¿Cuál es el video que compartió Valentina Taguado de Claudia Bahamón y su nueva pareja?

El comentado video en el que Valentina expuso a Bahamón junto a su novio, se dio en medio del evento que tuvo lugar en el Congreso. Sin duda, lo que más terminó dando de qué hablar, fue cómo la conductora de MasterChef Celebrity le pedía perdón a la participante, mientras estaba abrazada junto a su pareja.

"Claudia pidiéndome perdón, la perdone", escribió la locutora por medio de sus historias de Instagram. En la grabación también aparece Samuel, uno de los hijos de Claudia, quien junto a Valentina bromean con la situación.

Durante sus declaraciones en el programa, Taguado aseguró que Andrés es "muy buena" gente, además bromeó al asegurar que Claudia había "juntado el ganado muy maluco".