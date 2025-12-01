¡Confirmado! Valentina Taguado reveló que Claudia Bahamón tiene nuevo novio
Valentina Taguado reveló que, en medio de la reciente condecoración que recibió Claudia Bahamón, estuvo presente su nueva pareja.
Desde hace un par de semanas, la situación sentimental de Claudia Bahamónfue tema de conversación en redes sociales, esto luego de que fuera captada en varias oportunidades junto a un hombre que rápidamente despertó el interés de los internautas.
¿Claudia Bahamón confirmó que tiene nueva pareja? Esto se sabe
Sin embargo, las especulaciones frente al tema quedaron atrás, ya que recientemente Valentina Taguadoconfirmó que la reconocida presentadora tiene novio, esto luego de que ayer tuviera la oportunidad de conocerlo durante un evento en el que Bahamón recibió una importante condecoración.
"Ayer condecoraron a Claudia mamacita Bahamón en el Congreso, por su compromiso con la protección ambiental, la educación ecológica y la promoción de prácticas sostenibles en Colombia", fueron las palabras de la locutora en el programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?'.
¿Quién es el nuevo novio de Claudia Bahamón?
Además de elogiar la ejemplar labor de la presentadora de MasterChef Celebrity, no perdió la oportunidad para bromear al decir que Claudia "juntó el ganado muy maluco".
Segundos más tarde, la actual participante de la décima temporada, aseguró que Bahamón tiene novio, a quien describió como una persona "muy buena gente", además, reveló que mientras estaban en el evento, ella solo observaba la cara al hombre cada vez que la presentadora logra cosas que no cualquier ser humano consigue.
"Estaba Nicolás de Zubiría, Julián Zuluaga y yo les decía: ay no tenía ni idea en que se estaba metiendo... parce son cosas demasiado grandes las que logra Claudia", dijo Valentina haciendo referencia a la nueva relación de la opita con su novio.
¿Por qué condecoraron a Claudia Bahamón?
En medio de su intervención para contar lo sucedido, Taguado dio a conocer que la huilense hizo un discurso "divino", además de reconocer su trabajo y lo mucho que se ha preparado pese a que esta no fue su profesión.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
"A ella le nació esto porque a ella sí le preocupa el medio ambiente, dijo una frase que me pareció muy bonita, no hay bienestar humano sin bienestar ambiental", concluyó.