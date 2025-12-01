Valentina Taguado sorprendió con confesión sobre Claudia Bahamón: "juntó el ganado"
Valentina Taguado, actual participante de MasterChef Celebrity, compartió particular fotografía que no pasó desapercibida en redes sociales.
Una vez más, Valentina Taguado acaparó la atención en redes sociales, tras compartir un particular post en redes sociales en el que Claudia Bahamón fue protagonista, no solo por la dedicatoria, sino por la ocasión que las llevó a reencontrarse fuera de la cocina.
¿Qué dijo Valentina Taguado sobre Claudia Bahamón?
A través de su cuenta de Instagram, en donde la locutora colombiana ha construido una sólida comunidad de más de 1 millón de seguidores, sorprendió al presumir un carrusel de fotografías en el que aplaudió la labor de la presentadora como líder ambientalista del país, "Hoy Claudia izó bandera", señaló Taguado.
Allí, Valentina dedicó unas emotivas palabras a Bahamón en las que aseguró que no existe un ser humano que merezca más una condecoración que ella, "es increíble el amor y el agradecimiento tan grande que sentimos por y gracias a ella".
¿Por qué a Claudia Bahamón se "le juntó el ganado"? Esto reveló Valentina Taguado
Además de llamar la atención el reconocimiento que recibió la conductora del reality de cocina, hubo una fotografía en especial y una afirmación de Valentina que no pasó desapercibida entre los internautas, y es que, en medio de sus palabras, Taguado aseguró jocosamente que a Bahamón se le "junto el ganado".
Y es que, en la primera imagen de su publicación, se puede observar a la presentadora posando a la cámara mientras es besada en las mejillas por Valentina y Nela González, exparticipante de MasterChef Celebrity 2023.
Dicha afirmación por parte de la participante de la décima temporada, viene luego de que ella misma en varias oportunidades bromeara en redes sociales sobre el tema de su "amor" y cercanía con Claudia, junto a Nela, con quien Claudia también fue muy cercana durante su participación en el programa.
Por su parte, la actriz venezolana, no dudó en responder las palabras diciendo lo siguiente: "En @beclaworld sabemos compartir… (A veces)".
En las instantáneas reveladas en esta plataforma digital, quedaron registrados algunos momentos que se vivieron a lo largo de la entrega de esta importante condecoración que le fue otorgada a la presentador y también activista ambiental.