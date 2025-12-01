Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Taguado sorprendió con confesión sobre Claudia Bahamón: "juntó el ganado"

Valentina Taguado, actual participante de MasterChef Celebrity, compartió particular fotografía que no pasó desapercibida en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Claudia Bahamón y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
La razón por la que a Claudia Bahamón se le juntó el ganado. Foto | Canal RCN.

Una vez más, Valentina Taguado acaparó la atención en redes sociales, tras compartir un particular post en redes sociales en el que Claudia Bahamón fue protagonista, no solo por la dedicatoria, sino por la ocasión que las llevó a reencontrarse fuera de la cocina.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre Claudia Bahamón?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la locutora colombiana ha construido una sólida comunidad de más de 1 millón de seguidores, sorprendió al presumir un carrusel de fotografías en el que aplaudió la labor de la presentadora como líder ambientalista del país, "Hoy Claudia izó bandera", señaló Taguado.

Artículos relacionados

Allí, Valentina dedicó unas emotivas palabras a Bahamón en las que aseguró que no existe un ser humano que merezca más una condecoración que ella, "es increíble el amor y el agradecimiento tan grande que sentimos por y gracias a ella".

Artículos relacionados

¿Por qué a Claudia Bahamón se "le juntó el ganado"? Esto reveló Valentina Taguado

Además de llamar la atención el reconocimiento que recibió la conductora del reality de cocina, hubo una fotografía en especial y una afirmación de Valentina que no pasó desapercibida entre los internautas, y es que, en medio de sus palabras, Taguado aseguró jocosamente que a Bahamón se le "junto el ganado".

Claudia Bahamón y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado aseguró a Claudia Bahamón "se le juntó" el ganado. Foto | Canal RCN.

Y es que, en la primera imagen de su publicación, se puede observar a la presentadora posando a la cámara mientras es besada en las mejillas por Valentina y Nela González, exparticipante de MasterChef Celebrity 2023.

¿Por qué Valentina Taguado aseguró que a Claudia Bahamón se le juntó el ganado?

Dicha afirmación por parte de la participante de la décima temporada, viene luego de que ella misma en varias oportunidades bromeara en redes sociales sobre el tema de su "amor" y cercanía con Claudia, junto a Nela, con quien Claudia también fue muy cercana durante su participación en el programa.

Claudia Bahamón recibió importante reconocimiento. Foto | Canal RCN.

Por su parte, la actriz venezolana, no dudó en responder las palabras diciendo lo siguiente: "En @beclaworld sabemos compartir… (A veces)".

En las instantáneas reveladas en esta plataforma digital, quedaron registrados algunos momentos que se vivieron a lo largo de la entrega de esta importante condecoración que le fue otorgada a la presentador y también activista ambiental.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló lo que ocurrió detrás de cámaras tras la salida de Raúl Ocampo

Valentina Taguado se sinceró respecto a lo que sintió durante el reto de eliminación en el que Raúl Ocampo abandonó la competencia.

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality Yina Calderón

Chanel lanza acusaciones de 'favoritismo' hacia Yina Calderón en La Mansión de Luinny

La tensión en La Mansión de Luinny aumenta tras la reacción de Chanel, quien acusó a la producción de favorecer a Yina Calderón y desató polémica en redes.

Yina Calderón reacciona al llanto de Melissa Gate Yina Calderón

Así reaccionó Yina Calderón tras enterarse que Melissa Gate rompió en llanto en La Casa de Alofoke

Yina Calderón y Karina García tuvieron curiosa reacción al enterarse que Melissa Gate lloró en La Casa de Alofoke: "No se ponga a chillar".

Lo más superlike

Última publicación de Jhon Freddy Martínez Talento nacional

Sale a la luz último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en accidente

El reconocido actor falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el departamento de Santander.

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Valentina Taguado sorprende al confesar lo que piensa de Claudia Bahamón. Valentina Taguado

Valentina Taguado confiesa lo que siente por Claudia Bahamón en el programa ¿Qué hay pa' dañar?

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!

¿Por qué critican a Ángela Aguilar por imitar a Freddie Mercury en pleno show? Ángela Aguilar

Critican a Ángela Aguilar por imitar icónica frase de Freddie Mercury en su show en vivo