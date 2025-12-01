Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Confrontan a Karina García y le dicen que Altafulla la "usó" para ganar La casa de los famosos

Karina García reaccionó a un espectador que le dijo en la cara que Altafulla ganó La casa de los famosos Colombia gracias a ella.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García, Altafulla
Confrontan a Karina García y le dicen que Altafulla la "usó" para ganar La casa de los famosos | Foto del Canal RCN.

La modelo e influenciadora Karina García sigue participando en el reality de La mansión de Luinny, en República Dominicana, así que la enfrentaron en torno a la influencia que ella habría tenido para que Altafulla, su exnovio, fuese el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025, del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cómo le dijeron a Karina García que Altafulla la "uso" en La casa de los famosos Colombia?

Al reality internacional llegó un espectador que le expresó sus argumentos a Karina García. En pocas palabras, tildó a Altafulla de ser un "mueble", mientras que, dio a entender que el cantante usó a la modelo para ser el ganador.

"Te costó el reality porque se lo entregaste a un mueble y le entregaste el puesto de ese reality, porque pusiste tu fandom a votar por él (Altafulla)", le dijeron a Karina García.

Altafulla, Karina García
Karina apoyó a Altafulla en la final de La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Karina García escuchó la opinión del invitado en La mansión de Luinny, luego procedió a responderle.

¿Qué respondió Karina García?

Para la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, su excompañero sentimental tenía a personas que lo apoyaron mucho, así que no estuvo de acuerdo con que ella hubiese "ayudado a un mueble".

Artículos relacionados

De igual manera, la modelo paisa argumentó que las situaciones se dieron como tenían que pasar y no es hora de arrepentirse, pues para ella eso hace parte del pasado.

"Ya lo que fue, fue. Igual yo no perdí, gané una comunidad espectacular, realmente me siento ganadora de La casa de los famosos. Yo no le regalé el premio a nadie, simplemente quería apoyar a una persona que en ese momento yo quería y siento que es lo normal, que si tú tienes una pareja lo apoyes", reaccionó Karina García.

 

Artículos relacionados

En redes sociales se habla de todo un poco, como Karina terminó con Altafulla semanas atrás, se incrementaron los rumores de que el cantante la "utilizó" para tener fama por cuenta de la modelo.

Karina García, Altafulla
Karina García y Altafulla cuando estaban juntos | Foto del Canal RCN.

No obstante, Karina ha dicho que lo que hace es con el corazón, razón por la que no considera que las cosas se hayan dado de la manera como varios lo piensan.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality Yina Calderón

Yina Calderón recibió fuerte advertencia de Chanel tras nuevo altercado en La mansión de Luinny

Yina Calderón y Chanel protagonizaron un nuevo altercado en La mansión de Luinny que dejó advertencias de parte y parte.

Altafulla y Karina García Altafulla

Altafulla revela secuelas de La casa de los famosos y le recuerdan a Karina García

El cantante Altafulla reveló divertido video sobre La casa de los famosos Colombia y le mencionaron a Karina García.

Melissa Gate fue tildada de “señora” en medio internacional Melissa Gate

Melissa Gate fue tildada de “señora” en medio internacional y Karola lo aclaró sin filtros

Melissa Gate generó polémica al ser llamada “señora” en un medio internacional; Karola salió a aclararlo.

Lo más superlike

Murió influencer Michael Duarte Influencers

Murió el influenciador Michael Duarte en trágico accidente

El influenciador Michael Duarte falleció poco después de celebrar su noveno aniversario de bodas.

Raúl Ocampo se despidió de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Así se despidió Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity tras su eliminación: "¡Qué viaje tan hermoso!"

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció Talento internacional

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes