Confrontan a Karina García y le dicen que Altafulla la "usó" para ganar La casa de los famosos

La modelo e influenciadora Karina García sigue participando en el reality de La mansión de Luinny, en República Dominicana, así que la enfrentaron en torno a la influencia que ella habría tenido para que Altafulla, su exnovio, fuese el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025, del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

¿Cómo le dijeron a Karina García que Altafulla la "uso" en La casa de los famosos Colombia?

Al reality internacional llegó un espectador que le expresó sus argumentos a Karina García. En pocas palabras, tildó a Altafulla de ser un "mueble", mientras que, dio a entender que el cantante usó a la modelo para ser el ganador.

"Te costó el reality porque se lo entregaste a un mueble y le entregaste el puesto de ese reality, porque pusiste tu fandom a votar por él (Altafulla)", le dijeron a Karina García.

Karina apoyó a Altafulla en la final de La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Karina García escuchó la opinión del invitado en La mansión de Luinny, luego procedió a responderle.

¿Qué respondió Karina García?

Para la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, su excompañero sentimental tenía a personas que lo apoyaron mucho, así que no estuvo de acuerdo con que ella hubiese "ayudado a un mueble".

Artículos relacionados Juliana Calderón Él es Deimer Ordoñez, el novio de Juliana Calderón

De igual manera, la modelo paisa argumentó que las situaciones se dieron como tenían que pasar y no es hora de arrepentirse, pues para ella eso hace parte del pasado.

"Ya lo que fue, fue. Igual yo no perdí, gané una comunidad espectacular, realmente me siento ganadora de La casa de los famosos. Yo no le regalé el premio a nadie, simplemente quería apoyar a una persona que en ese momento yo quería y siento que es lo normal, que si tú tienes una pareja lo apoyes", reaccionó Karina García.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate no aguantó más y rompió en llanto en La casa de Alofoke: varios se unieron en su contra

En redes sociales se habla de todo un poco, como Karina terminó con Altafulla semanas atrás, se incrementaron los rumores de que el cantante la "utilizó" para tener fama por cuenta de la modelo.

Karina García y Altafulla cuando estaban juntos | Foto del Canal RCN.

No obstante, Karina ha dicho que lo que hace es con el corazón, razón por la que no considera que las cosas se hayan dado de la manera como varios lo piensan.