Experto asegura que Vanessa Pulgarín podría ser la próxima Miss Universo: "Está perfecta para ganar"

En experto en moda señaló que llevaba mucho sin ver a una colombiana como Vanessa Pulgarín en Miss Universo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
Experto asegura que Vanessa Pulgarín podría ser la próxima Miss Universo | Foto de Buen día, Colombia.

Vanessa Pulgarín se encuentra participando en Miss Universo 2025. La colombiana está arrasando con su preparación, ya que es mencionada en cada aparición que hace ante el público en Tailandia, lugar donde se celebra este año el certamen de belleza.

Ya pasaron días desde que Vanessa pisó Tailandia y por eso es que los conocedores del tema de la belleza hacen sus propias apuestas, uno de ellos habló en la cadena internacional Telemundo y sorprendió porque aseguró que Colombia podría recibir la corona universal.

¿Cuál es la predicción del experto en moda sobre Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?

De acuerdo con el experto en moda JR Martínez, Vanessa Pulgarín tiene una trayectoria que la respalda, pues participó en Miss International y "está perfecta para ganar".

Vanessa Pulgarín
Algunos apuestan porque Vanessa Pulgarín será la nueva Miss Universo | Foto del Canal RCN.

"Me encanta su razón social con gente de bajos recursos de La Guajira, está muy pendiente del pueblo", dijo el experto.

A renglón seguido, el hombre indicó que llevaba mucho tiempo sin ver a una colombiana como Miss Universo, luego de Paulina Vega en 2014.

 

¿Por qué Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, llama la atención en Miss Universo 2025?

Vanessa Pulgarín ha tenido salidas que se viralizan en redes sociales, entre las más populares se encuentra luciendo un vestido de playa cuya pasarela traspasó las fronteras.

Asimismo, se ha venido destacando que la mujer antioqueña está teniendo un look acertado para cada evento en los días de concentración antes de la gran final, siendo eso clave para sumar puntos frente al jurado de Miss Universo.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín representa a Colombia en Miss Universo, en Tailandia | Foto de Buen día, Colombia.

Queda por esperar cómo se terminará de desenvolver Miss Universe Colombia, quien en una entrevista aseguró que ella nació para ser reina universal, es algo por lo que se encuentra trabajando desde que tiene memoria y, hasta ahora, se siente satisfecha por la manera como está representado a nivel internacional al país que la vio nacer.

¿Cuándo es la elección y coronación de la nueva Miss Universo 2025?

Miss Universo 2025 tendrá su velada de elección y coronación el viernes 21 de noviembre, pero por los temas de horario entre países, en Colombia se transmitirá en la noche del jueves 20 de noviembre, lo mejor de todo es que se podrá ver la edición número 74 del certamen por Canal RCN.

