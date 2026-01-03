Yina Calderón rompió el silencio tras ser comparada con un año viejo: "piensen lo que quieran"

En las últimas horas, Yina Calderón sorprendió al pronunciarse para referirse al polémico video que salió hace pocos días en el que se puede apreciar ella junto a Asaf Torres completamente derrumbada.

¿Por qué Yina Calderón apareció derrumbada en una carroza junto a Asaf Torres?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la polémica creadora de contenido acumula miles de seguidoras, apareció, esta vez para explicar qué fue lo que realmente sucedió el día en el que fue captada en compañía de su amigo en la parte superior de un vehículo.

"Ustedes por qué me inventan tanta cosa, unas cosas yo las provoco, porque no soy morronga, pero otras cosas, yo digo, m4rica, yo por acá entre las montañas, buscando tranquilidad, parchada", señaló la influencer.

Así mismo, Calderón continuó diciendo que ella se considera una mujer a la que le gusta la gente real, pues no es de estar aparentando lo que no es, "me parcho donde sea", agregó.

Yina Calderón se defendió tras polémica por video. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el polémico video de Yina Calderón con Asaf Torres?

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, contrario a todo lo que se ha dice, ella en ningún momento estaba bajo los efectos del alc0hol, pues lo que sucedió es que mientras iba en el carro, los habitantes del pueblo le pidieron que hiciera como un año viejo.

"Estábamos en una carroza de años viejos y me dicen que haga como un año viejo, nos subimos con Asaf al carro y obvio yo hago como año viejo", comentó Yina.

Según lo dio a conocer, después del comentado momento, ella se subió sobre el escenario, y no solo eso, también estuvo cantando, situación que no habría sido posible en caso de estar b0rracha como muchos lo dieron por hecho, además, le insistió a su amigo el puertorriqueño que no se dejara tentar y no cayera en los comentarios que estaban haciendo sobre ella.

Yina Calderón explicó por qué apreció como un año viejo. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, todo inició por un video que se difundió en plataformas digitales en donde, en efecto, Yina se aprecia sostenida por Torres, momento que fue malinterpretado de forma negativa por los internautas.