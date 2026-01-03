Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón rompió el silencio tras ser comparada con un año viejo: "piensen lo que quieran"

La influenciadora Yina Calderón explicó las razones por las que apareció junto a Asaf Torres completamente derrumbada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Yina Calderón sobre su polémico video con Asaf Torres. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Yina Calderón sorprendió al pronunciarse para referirse al polémico video que salió hace pocos días en el que se puede apreciar ella junto a Asaf Torres completamente derrumbada.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón apareció derrumbada en una carroza junto a Asaf Torres?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la polémica creadora de contenido acumula miles de seguidoras, apareció, esta vez para explicar qué fue lo que realmente sucedió el día en el que fue captada en compañía de su amigo en la parte superior de un vehículo.

Artículos relacionados

"Ustedes por qué me inventan tanta cosa, unas cosas yo las provoco, porque no soy morronga, pero otras cosas, yo digo, m4rica, yo por acá entre las montañas, buscando tranquilidad, parchada", señaló la influencer.

Artículos relacionados

Así mismo, Calderón continuó diciendo que ella se considera una mujer a la que le gusta la gente real, pues no es de estar aparentando lo que no es, "me parcho donde sea", agregó.

}

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón se defendió tras polémica por video. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el polémico video de Yina Calderón con Asaf Torres?

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, contrario a todo lo que se ha dice, ella en ningún momento estaba bajo los efectos del alc0hol, pues lo que sucedió es que mientras iba en el carro, los habitantes del pueblo le pidieron que hiciera como un año viejo.

"Estábamos en una carroza de años viejos y me dicen que haga como un año viejo, nos subimos con Asaf al carro y obvio yo hago como año viejo", comentó Yina.

Según lo dio a conocer, después del comentado momento, ella se subió sobre el escenario, y no solo eso, también estuvo cantando, situación que no habría sido posible en caso de estar b0rracha como muchos lo dieron por hecho, además, le insistió a su amigo el puertorriqueño que no se dejara tentar y no cayera en los comentarios que estaban haciendo sobre ella.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón explicó por qué apreció como un año viejo. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, todo inició por un video que se difundió en plataformas digitales en donde, en efecto, Yina se aprecia sostenida por Torres, momento que fue malinterpretado de forma negativa por los internautas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón sorprendió al confirmar que se va del país, así lo reveló

Yina Calderón tomó radical decisión sobre su futuro y compartió video con el que dio a conocer la noticia.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia. Yina Calderón

Yina Calderón lanzó advertencia sobre lo que se viene en el 2026

Yina Calderón compartió un carrusel de fotografías que acompañó con emotivas palabras que no pasaron desapercibidas entre los internautas.

Yeferson Cossio reveló que hay una mujer más hermosa que su novia Carolina Gómez Yeferson Cossio

Yeferson Cossio genera polémica en redes al afirmar que hay una mujer más bonita que Carolina Gómez

Yeferson Cossio sorprendió durante su primer festival de electrónica al revelar que hay una mujer más bella que Carolina Gómez.

Lo más superlike

Paola Jara y Jessi Uribe apuestan por el fitness en 2026. Paola Jara

Paola Jara y Jessi Uribe asumen reto fitness y arrancan el 2026 entrenando

Paola Jara y Jessi Uribe comenzaron el 2026 compartiendo un reto fitness, prometiendo entrenar con disciplina y buen humor.

Falleció el presentador de Lo Sé Todo Puerto Rico, Pedro Juan Figueroa Talento internacional

Murió reconocido presentador de TV de programa de chismes: "dejas un vacío inmenso"

Juanda Caribe fue confirmado por El Jefe para hacer parte de la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia. Juanda Caribe

Juanda Caribe llega a La casa de los famosos Colombia: confirmado para la tercera temporada

Carlo Lafontine, cantautor mexicano, es criticado por hacer canciones inclusivas para la comunidad LGBTI Talento internacional

Famoso cantante de música popular recibe críticas por interpretar canciones LGBTI

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?