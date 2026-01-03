Yeferson Cossio genera polémica en redes al afirmar que hay una mujer más bonita que Carolina Gómez

El reconocido creador de contenido paisa Yeferson Cossio realizó en Cartagena su primer festival de música electrónica. En medio del evento, aseguró que conoció a una mujer a la que consideró más bonita que su prometida Carolina Gómez, desatando polémica en redes sociales.

¿Quién es la mujer a la que Yeferson Cossio considera más bonita que su prometida Carolina Gómez?

Al evento, que organizó el youtuber de 31 años, llegaron diversas personalidades como influencers y cantantes, entre ellas la reconocida exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Cami Pulgarín.

Yeferson Cossio sorprendió a sus fans al afirmar que Cami Pulgarín es más hermosa que Carolina Gómez. (Foto: Canal RCN)

Yeferson se sorprendió al verla en su evento y expresar en el directo que transmitió, que era una mujer muy alta.

En medio de la conversación que tuvieron, Cossio le hizo saber a la creadora de contenido de 30 años, que en redes muchas personas le han dicho que tiene un parecido impresionante con su prometida Carolina Gómez, a lo que ella le hizo saber que era cierto, pero que no lo consideraba así.

No obstante, Cami le hizo una pregunta a Cossio, recordándole que no hay mujer más bella que Carolina; sin embargo, él respondió con picardía que sí, refiriéndose a ella.

Aunque su respuesta fue en forma de broma, muchos usuarios se lo tomaron en serio y acudieron en los comentarios a dar su respectiva opinión.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez planean casarse en los próximos días. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijeron en redes sociales tras la respuesta de Yeferson Cossio al afirmar que Cami Pulgarín es más linda que Carolina Gómez?

Como era de esperarse, en redes las opiniones fueron divididas y muchos aseguraron que Pulgarín no tenía en lo absoluto parecido a la prometida del youtuber.

Otros, por su parte, expresaron que aunque Carolina es bella, existían mujeres más bellas que ella. Incluso algunos llegaron a dudar de la orientación de Cossio debido a sus palabras y como miraba a Camila.

Yeferson Cossio dividió las opiniones en redes al decir que Cami Pulgarín es más hermosa que su prometida Carolina Gómez. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo avanza la salud de Yeferson Cossio tras intervención en su corazón?

No fue hace menos de dos semanas, que el influencer paisa preocupó a sus fans al revelar por medio de sus plataformas digitales que sería sometido a una intervención en el corazón, por una falla cardiaca que casi le arrebata la vida.

Sin embargo, tras permanecer en reposo y recuperarse satisfactoriamente, Cossio ha dejado ver que se encuentra estable y que su corazón responde de manera favorable, pues incluso realizó su propia fiesta de música electrónica, donde se le vio activo y animando a sus invitados.