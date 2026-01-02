Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio sorprendió a Carolina Gómez con detalle millonario ¿de qué se trata?

Yeferson Cossio inició el 2026 regalándole a Carolina Gómez un exclusivo bolso Lady Dior, uno de los más costosos de la marca.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Este fue el lujoso regalo de Yeferson Cossio para su novia.
Este fue el lujoso regalo de Yeferson Cossio para su novia. Foto Canal RCN

Yeferson Cossio volvió a acaparar la atención tras sorprender a su novia, Carolina Gómez, con uno de los regalos más exclusivos que hoy existen en el universo de la moda, un bolso Lady Dior, considerado una pieza ícono de la casa francesa y también una de las más costosas de su catálogo actual.

La reacción de Carolina, captada en video y compartida en TikTok, dejó claro que no se trataba de un obsequio cualquiera, sino de un símbolo cargado de significado personal y aspiracional.

¿Por qué el Lady Dior de Carolina Gómez se convirtió en el centro de todas las miradas?

El bolso que recibió Carolina Gómez no solo destaca por su elegante diseño, sino por el valor simbólico que representa dentro del mundo fashion.

El Lady Dior es una de las piezas más emblemáticas de la marca, confeccionado artesanalmente en Italia bajo la dirección creativa de Maria Grazia Chiuri.

 

En Colombia, este modelo puede alcanzar un precio cercano a los 30 millones de pesos, una cifra que explica por qué el regalo causó tanto impacto entre seguidores y curiosos.

¿Para Carolina Gómez fue manifestación o un gesto de amor bien pensado?

Uno de los momentos más comentados del video fue la reacción inmediata de Carolina al recibir el bolso.

Entre risas, sorpresa y lágrimas, aseguró que no podía creer que uno de los objetos que había incluido en su vision board del 2026 ya estuviera en sus manos.

Amor, lujo y viralidad: Yeferson Cossio volvió a sorprender a Carolina Gómez con un detalle de alto nivel. (Foto Canal RCN).

Con tono jocoso, afirmó que su “manifestación había funcionado”, despertando todo tipo de comentarios entre quienes siguen estas prácticas de visualización de sueños.

Sin embargo, Yeferson no tardó en intervenir para aclarar su propia versión, según él, no se trató de manifestar ni de energías del universo, sino de conocer profundamente a su pareja, saber qué la hacía ilusión y tener la posibilidad de cumplirle ese deseo.

¿Cómo reaccionaron las redes ante este nuevo gesto de Yeferson Cossio?

Las redes sociales no tardaron en encenderse. Mientras algunos usuarios celebraron el detalle y destacaron la emoción genuina de Carolina, otros debatieron sobre el nivel de exposición del lujo en plataformas digitales.

El regalo más exclusivo que Yeferson Cossio le ha dado a Carolina Gómez y que conquistó TikTok.| Foto: Canal RCN

Este regalo se suma a una larga lista de sorpresas que Yeferson ha tenido con Carolina: joyas de alto valor, propuestas románticas, mascotas exóticas y decisiones que han marcado etapas importantes de la relación.

Con este inicio de 2026, Yeferson Cossio deja claro que, para él, comenzar el año también significa cumplir sueños ajenos, convertir deseos en realidad y reafirmar que el amor, cuando se acompaña de atención y detalles.

