La Segura inicia su 2026 creando su mapa de sueños junto a Ignacio y Lucca

La Segura mostró en redes cómo creó su mapa de sueños para el 2026 junto a Ignacio Baladán y su hijo Lucca, inspirando a sus seguidores a visualizar sus metas.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Así luce el mapa de sueños 2026 de La Segura.
Así luce el mapa de sueños 2026 de La Segura. Foto Canal RCN

La Segura compartió con sus seguidores un momento cargado de intención y significado, la creación de su mapa de los sueños para el 2026.

A través de un video publicado en sus redes sociales, mostró cómo se regaló un espacio de calma para proyectar aquello que desea construir en los próximos meses, esta vez acompañada de dos pilares fundamentales en su vida, su esposo Ignacio Baladán y su pequeño hijo Lucca.

¿Qué representa el mapa de los sueños para La Segura?

Para la influenciadora, este ejercicio se ha convertido en una tradición personal, no se trata solo de pegar imágenes bonitas en un tablero, sino de ponerle intención a cada deseo.

 

Según dejó entrever, el mapa de los sueños le permite aterrizar ideas, visualizar objetivos y recordar diariamente qué quiere atraer a su vida, la presencia de Ignacio y Lucca en este momento simbólico refuerza la idea de que sus aspiraciones están profundamente conectadas con su núcleo familiar.

¿Por qué los seguidores de La Segura se interesaron tanto en el vision board?

Cientos de comentarios comenzaron a preguntar cómo se hacía un vision board y si realmente funcionaba, la curiosidad surgió porque La Segura suele mostrarse transparente con sus procesos, tanto los exitosos como los retadores, lo que genera una conexión auténtica con su audiencia.

La Segura inició el 2026 con un radical cambio de look.
La Segura arrancó su 2026 creando su mapa de sueños junto a Ignacio Baladán y su hijo Lucca. Foto Canal RCN

En ese contenido, invita a reflexionar primero sobre los objetivos personales, elegir imágenes que representen emociones más que posesiones y ubicar el tablero en un lugar visible para mantener la motivación activa.

¿Cómo conecta La Segura este ritual con su nueva etapa de vida?

Convertirse en madre transformó sus prioridades, y eso se refleja claramente en las metas que proyecta para el 2026, en lugar de enfocarse únicamente en resultados externos, La Segura dejó ver que ahora valora la armonía, el tiempo de calidad y los proyectos que se construyen con propósito.

La Segura sufrió un accidente con su cepillo en vivo
La Segura decidió ponerle imagen y propósito a todo lo que anhela para este nuevo año. (Foto: Canal RCN)

Para muchos de sus seguidores, el video se convirtió en un recordatorio de que comenzar el año con intención puede ser el primer paso para materializar cambios reales.

La Segura reafirmó que los sueños no se improvisan, se imaginan, se trabajan y se viven en coherencia con la etapa que atraviesa cada corazón.

