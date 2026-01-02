Westcol confesó que se rompió cuando nació el hijo de Aída Merlano
Westcol y Aida Victoria Merlano se reencontraron en un stream donde hablaron sin filtros sobre su ruptura, el perdón y los sentimientos que quedaron
Westcol y Aida Victoria Merlano se reencontraron en un stream donde hablaron sin filtros sobre su ruptura, el perdón y los sentimientos que quedaron
Westcol no pudo evitar recriminar las acciones de Aida Victoria y Juan David Tejada con su pequeño hijo Emiliano.
Marcela Reyes publicó un sincero mensaje sobre su hijo y confesó que le gustaría pasar más tiempo con él.
Daniela Ospina emocionó a sus seguidores al compartir una reflexión sobre la maternidad y recordar el día en que nació su hija Salomé.
La hija del actor de cintas como ‘Hombres de Negro’ tenía 34 años y su cuerpo fue hallado en un hotel de San Francisco.