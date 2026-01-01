Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Blessd cierra el año recordando su pasado y envía un emotivo mensaje

Blessd conmovió a sus seguidores al despedir el año con una reflexión sobre sus orígenes y la importancia de no perder la esencia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Blessd confiesa que pasó navidades difiíciles.
Blessd revela que pasó navidades difíciles. (Foto Jose R. Madera/AFP)

El cierre del año suele traer balances, promesas y recuerdos, y para Blessd fue una oportunidad para mirar de frente su historia con un mensaje que tocó fibras entre sus seguidores.

El mensaje estuvo acompañado por imágenes junto a un Renault 4 azul,un símbolo potente que representó para él una etapa de aprendizaje, carencias y formación de carácter.

¿Por qué el fin de año despierta tanta nostalgia en Blessd?

Recordó que hace apenas unos años celebraba la Navidad y el Año Nuevo con lo básico, sin excesos ni comodidades, pero con sueños intactos, esa memoria no aparece desde la tristeza, sino como un recordatorio de lo lejos que ha llegado y de lo que no quiere perder en el camino.

 

Blessd dejó claro que, aunque las condiciones materiales cambiaron, la esencia no debería hacerlo y esa mirada al pasado le permite valorar lo que tiene hoy, pero también mantener vivas las lecciones que aprendió cuando no había contratos, escenarios ni reconocimiento masivo.

¿Qué significado tiene el mensaje de Blessd de “no dejarse contaminar”?

Blessd habló abiertamente de cómo el dinero, la fama y los lujos pueden alejar a las personas de sus valores si no existe una base sólida, para él, crecer económicamente no debe significar perder la humildad ni la conexión con la realidad.

Blessd apoyo a Manuela QM
Blessd compartió imágenes junto a un Renault 4 azul, símbolo de sus inicios. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

Su llamado a “no dejarse contaminar” fue interpretado como una invitación a mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando todo alrededor cambia, en un entorno donde la industria puede ser exigente y superficial.

Y resaltó la importancia de conservar los pies en la tierra y rodearse de personas genuinas, que estén ahí por lo que uno es y no por lo que tiene.

¿Por qué la familia y la fe ocupan un lugar central para Blessd?

Insistió en la importancia de abrazar a la madre, expresar amor a los hermanos y dedicar tiempo a los hijos y seres queridos, para él, el éxito pierde sentido si no se comparte con quienes han estado desde el inicio.

Blessd es invitado por el FC Barcelona.
Blessd conmovió a sus seguidores al despedir el año con una reflexión. (Foto Rodrigo Varela/AFP)

Asimismo, resaltó la fe como un pilar fundamental en su vida, señalando que sentirse acompañado espiritual y emocionalmente es clave para no perderse en el camino.

Con esta reflexión de Año Nuevo, Blessd no solo recordó sus orígenes en Medellín, sino que reafirmó una visión clara frente al éxito, crecer sin olvidar de dónde viene.

