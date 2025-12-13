Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cami Pulgarín reveló el resultado de su intervención estética, ¿quedó mejor?

Cami Pulgarín sorprendió al revelar que se había sometido a una nueva intervención estética y reveló cómo quedaron los resultados.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así quedó la nariz de Cami Pulgarín tras someterse nuevamente a una intervención
Cami Pulgarín mostró el resultado final de su nueva intervención estética. (Foto: Canal RCN - Freepik)

La creadora de contenido, Cami Pulgarín, reveló en noviembre que se había sometido a una nueva intervención estética y esto generó gran revuelo en sus seguidores quienes preguntaron la razón de repetir un procedimiento que ya se había realizado.

Cami, quien habría iniciado un proceso de transición de género a finales de 2024, ha mostrado poco a poco cómo luce en la actualidad tras su gran cambio.

¿Cuál fue la intervención estética que se hizo Cami Pulgarín?

Para mediados de noviembre de 2025, Cami Pulgarín reapareció en sus redes sociales tras días de ausencia, revelando que se había sometido a un nuevo retoque estético en una de sus zonas del rostro.

A través de sus historias en Instagram, la creadora de contenido confesó que se habría realizado un nuevo cambio en su nariz y eso la tenía muy contenta ya que les había encargado esa tarea a las manos adecuadas para este procedimiento.

En su video, Cami no dudó en ocultar lo feliz que estaba, ya que estaba esperando este cambio que, según ella, era necesario para que su nariz que le quedara perfecta.

Cami Pulgarín mostró el resultado final de su nueva intervención estética
Cami Pulgarín presumió los resultados de su nueva intervención estética. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Cami Pulgarín repitió esta intervención estética en su nariz?

Una de las tantas preguntas que recibió Cami Pulgarín tras su nueva intervención estética, era ¿por qué repetir el mismo procedimiento?

Por esto mismo, ella decidió romper el silencio y hablar con la verdad al someterse a este mismo retoque una vez más y explicó que “su nariz estaba torcida”, debido a su tabique.

De hecho, ella decidió mostrar la radiografía de esta zona de su cara, para que sus casi dos millones de seguidores notaran el cambio del antes y después de la intervención estética.

¿Cómo quedó Cami Pulgarín con el resultado de su intervención estética?

A través de sus historias de Instagram, Cami Pulgarín presumió el resultado de su retoque en la nariz y posó con mucho orgullo para que sus seguidores vieran cómo luce ahora.

Cami Pulgarín presumió los resultados de su nueva intervención estética
Así quedó la nariz de Cami Pulgarín tras someterse nuevamente a una intervención. (Foto: Canal RCN)

Cuando la creadora de contenido reveló que la nariz la tendría tal cuál ella quería, pues se cumplió, ya que soñaba con tenerla simétrica y respingada.

Así tal cual fue como quedó el resultado de la intervención estética de la influenciadora, quien dejó ver que su nariz tras un mes de haberse hecho el procedimiento.

