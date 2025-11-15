¿Cómo le fue a Vanessa Pulgarín en la entrevista con el jurado de Miss Universo? Esto se sabe

Los días se hacen menos para que se conozca a la nueva Miss Universo 2025 y la representante de Colombia, Vanessa Pulgarín, suena como una de las preferidas.

¿Qué se dice de la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo?

Desde hace días, Vanessa Pulgarín llegó a Tailandia, país anfitrión de esta edición número 74 de Miss Universo, así que ha tenido la oportunidad de darse a conocer ante el mundo.

En efecto, la colombiana está haciendo un buen trabajo, pues hay quienes apuestan a que llegará al Top 5 e incluso se menciona la posibilidad de que se lleve la corona.

Vanessa Pulgarín participó en Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Como bien se sabe, Miss Universo va más allá de la belleza. Entonces, aunque la estética es algo importante, también se tiene en cuenta la proyección de las candidatas, proyectos, oratoria y demás características.

Uno de los puntos clave es la entrevista que cada reina tiene con el jurado, de modo que Vanessa Pulgarín compartió parte de su experiencia al hablar con los responsables de otorgar la corona a la mujer más bella del universo.

¿Qué reveló Vanessa Pulgarín acerca de su entrevista con el jurado de Miss Universo?

En redes sociales comenzó a replicarse un video en el que la modelo paisa reveló cómo le fue en la entrevista con los jurados de Miss Universo, llamó la atención su seguridad para decir las cosas.

Vanessa Pulgarín aterrizó a la realidad y expresó que su discurso no fue el de que ella quiere ser Miss Universo porque anhela cambiar al mundo, sino, más bien, su propósito es que con su ejemplo puede inspirar a muchas mujeres.

"Yo inspiro en mis redes sociales, pero en Miss Universo puede llegarle a millones de personas... Decirles que crean en ellos, sientan seguridad, así tengan una historia de vida fuerte, tenemos que seguir luchando y trabajar por lo que queremos", relató Miss Colombia.

Vanessa Pulgarín dice que ella nació para ser Miss Universo | Foto del Canal RCN.

De igual forma, remarcó que lo que quiere demostrarle al mundo es que tienen una reina que ama la gente, le encanta viajar, vibra, entre otros más aspectos.

Todo lo anterior, para terminar señalando que ella nació para ser Miss Universo.