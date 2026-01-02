Johanna Fadul inicia 2026 con un cambio de look que no pasó desapercibido en redes

A través de sus redes sociales, Johanna Fadul mostró el cambio de look con el que inició el 2026. La decisión llamó la atención de los internautas y de su pareja, Juan Sebastián Quintero, quien no pudo ocultar su reacción.

¿Cuál fue el cambio de look de Johanna Fadul?

Mediante un video publicado en Instagram, Johanna Fadul mostró que decidió modificar su imagen como una forma de comenzar el año. En la grabación, la actriz sorprendió al aparecer con el cabello cortado a la altura de los hombros.

Johanna Fadul sorprende con cambio de look / (Foto del Canal RCN)

Tras la publicación, los internautas recordaron que en diferentes momentos Johanna Fadul había hablado de la llegada del 2026 como un año en el que se realizarían varios cambios en su vida.

¿Cuál fue la reacción del esposo de Johanna Fadul?

La reacción de Juan Sebastián Quintero, esposo de Johanna Fadul, también quedó registrada. En el video se observa que, al abrirle la puerta y verla por primera vez, no pudo ocultar su sorpresa. Posteriormente, la abrazó y le dio un beso, gesto que fue interpretado por los fans como símbolo de admiración.

Una vez dentro de su hogar, las personas que se encontraban allí comentaron de inmediato sobre el cambio de imagen de la actriz, destacando ‘que se veía muy linda’ y que el look le favorecía por completo.



Por su parte, los internautas también destacaron en los comentarios que el nuevo look le favorecía a Johanna y afirmaron que podría ayudarla a destacar durante su participación en La casa de los famosos 2026.

¿Qué ha dicho Johanna Fadul sobre su participación en La casa de los famosos?

Además del cambio de look, Johanna Fadul ha estado en el centro de la conversación digital por su confirmación como participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia en 2026.

Johanna Fadul, habitante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La actriz ha señalado que su participación estará marcada por la sinceridad y el respeto dentro de la convivencia. Johanna ha explicado que su intención es decir las cosas de frente cuando lo considere necesario, aunque reconoce que esta actitud podría generar tensiones con algunos compañeros.

Además, ha dejado claro que no ingresará al reality con una estrategia predefinida o un personaje armado, sino con el objetivo de mostrarse tal como es, permitiendo que el público conozca su verdadera personalidad más allá de los papeles que ha interpretado en televisión.

Por el momento, los internautas siguen atentos a cualquier detalle que pueda anticipar su desempeño en el reality que se estrenará el 12 de enero de 2026 a las 8:00 p. m. por Canal RCN y su aplicación oficial. Todos los detalles estarán disponibles en lacasadelosfamososcolombia.com.