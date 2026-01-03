Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Kylie Jenner impresionó y conquistó las redes sociales al presumir su figura, así luce la empresaria

Kylie Jenner cautivó a millones en redes al compartir imágenes junto a una piscina que resaltan su cuidada silueta.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Kylie Jenner deslumbra.
Kylie Jenner deslumbra con su figura. (Foto Frazer Harrison/AFP)

La famosa empresaria y modelo Kylie Jenner impresionó en redes sociales al presumir su figura.

Kylie Jenner inicia el año mostrando su estado físico.
Kylie Jenner inicia el año mostrando su estado físico en redes sociales. (Foto Frazer Harrison/AFP)

¿Cómo presumió Kylie Jenner su estado físico?

Con unas reveladoras fotografías en sus cuentas oficiales, la empresaria estadounidense deslumbró a sus millones de seguidores al lucir ropa de baño y una esbelta y cuidada figura.

En las imágenes se le puede ver con prendas doradas al lado de una piscina, demostrando que está dedicando todo su tiempo y esfuerzo a mantener un cuerpo tonificado y ejercitado.

Kylie había estado un poco alejada de las redes sociales, compartiendo solo algunas fotografías tras la pérdida de su perro Norman, con quien convivió por 13 años y cuya partida fue un duro golpe emocional para ella y su familia.

¿Quién es la actual pareja de Kylie Jenner?

Además, Kylie mantiene una relación con el actor Timothée Chalamet, protagonista de las exitosas películas Dune, dirigidas por Denis Villeneuve.

La saga, que ha sido aclamada por la crítica y el público, se prepara para una tercera entrega basada en la novela Mesías de Dune de Frank Herbert.

El rodaje de esta nueva parte está previsto para 2026 y su estreno se espera para diciembre del mismo año.

Esta noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores de la franquicia, consolidando aún más la figura de Chalamet como uno de los actores más influyentes de su generación.

Kylie Jenner no solo es una figura mediática, también ha sabido construir un verdadero imperio en la industria de la belleza.

Su marca Kylie Cosmetics, lanzada en 2015, nació con una propuesta sencilla pero poderosa: los famosos Lip Kits, que combinaban labiales líquidos con delineadores en tonos coordinados.

Lo que comenzó como una idea para compartir su estilo personal se transformó rápidamente en un fenómeno global, agotando existencias en minutos y posicionando a Jenner como una empresaria visionaria.

Con el paso de los años, la compañía amplió su catálogo hacia sombras, bases, iluminadores y productos para el cuidado de la piel.

La estrategia de Kylie ha sido clara: conectar directamente con sus seguidores a través de redes sociales y convertir cada lanzamiento en un evento digital.

Esta fórmula le permitió consolidar una marca que hoy es sinónimo de tendencia y que compite con gigantes tradicionales del sector.

La diversificación de sus negocios demuestra que Kylie no se limita a la cosmética decorativa, sino que entiende la importancia de ofrecer soluciones completas para el cuidado personal.

Más allá de los números, lo que distingue a Kylie Jenner es su capacidad de convertir su vida pública en una plataforma de marketing.

Cada publicación en redes sociales funciona como una vitrina para sus productos, y cada colaboración con celebridades o influencers amplifica el alcance de su marca.

Kylie Jenner muestra su inicio de año.
Kylie Jenner muestra como disfruta de su inicio de año. (Foto Dia Dipasupil/AFP)
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón sorprendió al confirmar que se va del país, así lo reveló

Yina Calderón tomó radical decisión sobre su futuro y compartió video con el que dio a conocer la noticia.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia. Yina Calderón

Yina Calderón lanzó advertencia sobre lo que se viene en el 2026

Yina Calderón compartió un carrusel de fotografías que acompañó con emotivas palabras que no pasaron desapercibidas entre los internautas.

Yeferson Cossio reveló que hay una mujer más hermosa que su novia Carolina Gómez Yeferson Cossio

Yeferson Cossio genera polémica en redes al afirmar que hay una mujer más bonita que Carolina Gómez

Yeferson Cossio sorprendió durante su primer festival de electrónica al revelar que hay una mujer más bella que Carolina Gómez.

