Juanda Caribe llega a La casa de los famosos Colombia: confirmado para la tercera temporada

Juanda Caribe aceptó el llamado de El Jefe y será uno de los habitantes de la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Juanda Caribe fue confirmado por El Jefe para hacer parte de la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe se une a la lista de celebridades que estarán en la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia. Foto: RCN

El Jefe ha hablado y confirmó a un nuevo habitante para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. De esta manera, ya son 19 las celebridades listas para la casa más famosa que abrirá sus puertas a partir del lunes 12 de enero, a las 8:00 pm.

¿Quién es Juanda Caribe, habitante confirmado para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

El habitante confirmado es Juanda Caribe, un hombre talentoso, polifacético y que buscará imprimirle su propio sello a la competencia.

Juanda es comediante, creador de contenido y empresario. En redes sociales ha sabido ganarse un importante lugar, siendo Instagram y TikTok las plataformas con mayor influencia.

El influenciador, que decidió aceptar el llamado de El Jefe, se caracteriza por su humor, autenticidad y compromiso social. Ha construido una carrera que mezcla entretenimiento, activismo y emprendimiento.

Juanda Caribe, confirmado para la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe tiene un gran número de seguidores en redes sociales, es empresario y creador de contenido. Foto: RCN

Juanda estudió Comunicación Social y los primeros escenarios que pisó fueron en entornos escolares y universidades. Se abrió paso en el stand-up y eso le significó un mayor reconocimiento, por lo que a la fecha ya se ha presentado en varias ciudades de Colombia y países como Estados Unidos, Venezuela y Panamá.

Ha participado en programas como MasterChef Celebrity y ¿Quién es la Máscara?, y ha recibido reconocimientos como el Congo de Oro en varias ediciones del Carnaval de Barranquilla.

Además de su humor, destaca por promover mensajes de salud mental, autenticidad y superación personal. Su faceta familiar, su cercanía con su audiencia y sus valores de honestidad y coherencia fortalecen su imagen como creador con propósito.

Juanda Caribe está más que listo y espera llenar de humor, alegría y buena vibra La casa de los famosos Colombia.

¿Cuáles celebridades están confirmadas para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido se suma a 18 celebridades que ya están confirmadas para esta nueva temporada; 8 lograron su ingreso mediante votación del público, mientras que los 10 restantes lo hicieron tras ser llamados por El Jefe.

En ese orden de ideas, ellos son los habitantes listos para dar marcha a una temporada que promete ser una verdadera novela de la vida real: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres y Juan Palau.

La casa de los famosos Colombia se estrena el lunes 12 de enero a las 8:00 pm por el Canal RCN. Podrás seguir todo lo que pase a través de la App de RCN; si no la has descargado, hazlo ya.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo llevarán todas las incidencias del reality en las distintas galas, mientras que el AfterShow contará con el toque único de Karen Sevillano y Vicky Berrío.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán presentarán todas las incidencias de La casa de los famosos.
Marcelo Cezán y Carla Giraldo serán de nuevo los presentadores de La casa de los famosos Colombia. Foto: RCN
