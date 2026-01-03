Yeferson Cossio descubrió a la doble exacta de Yina Calderón y así lo dejó ver a sus seguidores

Yeferson Cossio ha dejado anonadados a sus millones de seguidores al mostrarles por medio de un video que había encontrado a la doble exacta de Yina Calderón.

¿Cuál es la doble exacta de Yina Calderón que mostró Yeferson Cossio a sus seguidores?

Luego de haber vivido por un complicado estado de salud que comprometió su corazón, el youtuber paisa Yeferson Cossio ha sorprendido a sus fans al realizar en Cartagena su propio Festival de música electrónica.

Yeferson Cossio realizó su propio Festival de música electrónica en Cartagena. (Foto: Canal RCN)

Fue allí, que en medio de sus invitados, descubrió a la doble exacta de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón.

A través de un video que circula en la red social TikTok, se observa cómo sorprendido el antioqueño de 31 años se acerca a la cámara que estaba grabando su evento para preguntarle a sus espectadores que la mujer que a continuación les iba a presentar se parecía a la polémica influencer huilense.

¿Ey vengan, ¿cierto que ella es igualita a Yina Calderón?", dijo Yeferson.

Acto seguido se acerca a la mujer y le señala su dedo pulgar dándole a entender si todo está bien, mientras el camarógrafo la enfoca.

¿Qué opinión dejaron en redes al video de Yeferson Cossio enseñando a la doble exacta de Yina Calderón?

A través de los comentarios, algunos usuarios no pudieron reír asegurando que era la misma, mientras que otros, expresaron que sí tenía un aire a la empresaria, pero que era mucho más bonita.

Otros, incluso, se molestaron y le dejaron ver a Cossio que era de mal gusto comparar a una mujer con otra.

Yina Calderón fue comparada con una mujer que asistió al Festival de música electrónica de Yeferson Cossio. (Foto: Canal RCN)

¿Qué ha dicho Yina Calderón al respecto, sobre la doble exacta que le consiguió Yeferson Cossio?

Por el momento, la huilense no se ha pronunciado sobre este curioso video que circula en redes, aunque muchos de sus seguidores esperan que le responda a Cossio y comente si realmente se parece o no a la misteriosa mujer.

Cabe resaltar que Yina ha dejado ver a través de sus historias en Instagram que ha salido de Colombia, luego de haber pasado Año Nuevo junto a Asaf Torres y sus hermanas en Oporapa, Huila.