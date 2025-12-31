Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Asaf Torres presumió el impresionante recibimiento que le hicieron en el pueblo de Yina Calderón

Asaf Torres, quien por estos días se encuentra de visita en Colombia, compartió un emotivo mensaje con el agradeció el recibimiento.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Asaf Torres y el cálido recibimiento que le hicieron. Foto | Canal RCN.

La llegada de Asaf Torres a territorio colombiano sigue captando la atención en redes sociales, pues así lo dejó ver el puertorriqueño en su más reciente publicación.

¿Cómo fue el recibimiento de Asaf Torres en el pueblo de Yina Calderón?

Y es que, a través de su cuenta de Instagram, el amigo cercano de Yina Calderón, no dudó en presumir detalles de lo que fue el cálido recibimiento en el municipio de Oporapa, lugar del que es oriunda la polémica empresaria de fajas.

"Así me reciben Huila", escribió el cantante en la descripción de su más reciente post en donde reveló instantáneas de cómo ha sido su estadía a pocas horas de haber arribado, dejando ver que definitivamente todo ha sido diversión desde el primer momento.

¿Por qué Asaf Torres está en el pueblo de Yina Calderón?

Además de mostrarse complacido y agradecido por el cariño de las personas, el hombre también compartió una historia en la misma red social en la que envió un emotivo mensaje.

"Creo que soy el primer bori en pisar este pueblo y quiero agradecer el cariño y la atención que me dan apenas llegando, son un amor", escribió.

En las imágenes y videos que presumió Torres y que ha ido publicando la misma Yina, se le puede observar disfrutando desde las calles del municipio y jugando con las famosas espumas muy típicas de Colombia por estos días.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Así fue el recibimiento de Asaf Torres en el municipio de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Yina Calderón y Asaf Torres son pareja?

A raíz de la visita de del boricua a Colombia, mucho se ha especulado sobre una posible relación entre la opita y él, sin embargo, ella misma se encargó de pronunciarse para dar a conocer qué tipo de relación tienen.

"A ver, uno, Asaf no es mi novio, Asaf es mi amigo, o sea, uno si puede tener amigos con los que parcha, con los que se ríe, con los que viaja, yo tengo un amigo, y dos, yo no tengo por qué estar conquistando a uno hombre", afirmó.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Asaf Torres presumió su llegada al pueblo de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Aunque la exparticipante de La casa de los famosos Colombia descartó cualquier posibilidad en este momento, lo que sí es un hecho es que entre ambos ha empezado a surgir una gran amistad.

