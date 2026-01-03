Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón lanzó advertencia sobre lo que se viene en el 2026

Yina Calderón compartió un carrusel de fotografías que acompañó con emotivas palabras que no pasaron desapercibidas entre los internautas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón sorprendió con advertencia para este 2026. Foto | Canal RCN.

Yina Calderón, una de las figuras del entretenimiento nacional que constantemente está en el centro de la conversación, recientemente compartió emotivas fotografías que acompañó de unas sentidas palabras para la darle la bienvenida a este nuevo año.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el inicio de nuevo año?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la polémica empresaria de fajas ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, reapareció para darle expresar su agradecimiento por lo que fue el año que acaba de terminar y, por su puesto, por todo lo que se viene de aquí en adelante.

"El 2025 me deja muchas enseñanzas, equivocaciones, felicidad, tristezas, escándalos, amigos y me hizo muy fuerte", escribió la influenciadora con determinación.

Además, insistió en que está lista para "romperla" en este 2026, y no solo eso, también aprovechó para hacer una clara advertencia de su nueva versión para el año que acaba de iniciar.

"Este año ya no soy Sayayina soy una súper Sayayina",comentó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, como un abrebocas de lo que pueden esperar e ella.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Yina Calderón tras su reciente anuncio?

Como era de esperarse, internautas inundaron el post con comentarios en los que se mostraron expectantes por conocer qué se vendrá este nuevo año, especialmente porque la influenciadora casi siempre da sorpresas.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Esto fue lo que dijo Yina Calderón sobre el inicio del nuevo año. Foto | Canal RCN.

"Con todo amiga", "Mí super Sayayina", "La verdadera patrona y soporten", "Te amé, te odié, y te volví a amar", "Sayayina eres una guerrera diciendo verdades sin miedo", "La más agradecida nuestra patrona", escribieron varios de los internautas.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón compartió emotivo post tras el inicio del 2026. Foto | Canal RCN.

Por estos días, la creadora de contenido ha estado en el centro de debate por cuenta de su visita a su pueblo natal, lugar al que llegó en compañía de sus familiares y de Asaf Torres, con quien ha dado mucho de qué hablar, especialmente por su cercanía, con quien claro que, contrario a lo que se dice, entre ella y el boricua no existe ninguna relación amorosa.

