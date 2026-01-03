Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio revela noticia que marca un antes y un después en su vida: “completamente realizado”

Yeferson Cossio sorprendió a sus cientos de seguidores con una noticia en la que expresó sentirse “completamente realizado”.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio creó su primer festival de música electrónica
Yeferson Cossio creó su primer festival de música electrónica. (Foto Canal RCN).

Yeferson Cossio, reconocido creador de contenido colombiano compartió por medio de sus redes sociales una noticia que generó diversas reacciones entre los internautas. Pues luego de pasar por una delicada intervención en el corazón logró cumplir uno de sus más grandes sueños.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la noticia con la que Yeferson Cossio sorprendió a sus fanáticos?

Luego de dos semanas de reposo tras una delicada intervención en el corazón que casi le arrebata la vida, Yeferson Cossio reapareció por medio de sus redes sociales para expresar su felicidad.

Yeferson Cossio sorprende al lanzar su propio festival de música electrónica
Yeferson Cossio sorprende al lanzar su propio festival de música electrónica. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido se mostró desde el interior de un masivo festival de música electrónica en Cartagena, pero esta vez no como asistente, sino como el mismísimo dueño, así lo expresó por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Artículos relacionados

Cossio manifestó que realizar un festival de electrónica era uno de sus sueños más grandes que logró cumplir a inicio de este 2026, justo después de vivir esta experiencia traumática que lo habría hecho replantear su vida.

"Estoy completamente realizado.... No puedo creerlo en serio, no puedo creer ser uno de los dueños de esto. Gracias a todo por tenerme donde estoy, voy a llorar"

¿Cómo avanza la salud de Yeferson Cossio tras intervención en su corazón?

Luego de ser sometido a una operación en el corazón, Yeferson Cossio reveló por medio de sus redes sociales todo lo que había pasado en los últimos días previo a su falla cardiaca, dejando en evidencia que el poco descanso y su ajetreada vida lo llevaron a un colapso que por poco le arrebata la vida.

Artículos relacionados

Ahora, tras dos semanas en las que estuvo en actividades un poco más tranquilas, el creador de contenido volvió al mundo de las fiestas, pero esta vez como dueño, y en donde pudo disfrutar de este mundo desde una perspectiva diferente.

Según se logra apreciar en sus actividades publicadas en redes sociales, el joven influenciador parece estar completamente recuperado y estable.

El nuevo proyecto de Yeferson Cossio que marca un antes y un después en su vida
El nuevo proyecto de Yeferson Cossio que marca un antes y un después en su vida. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhonny Rivera

Prometida de Jhonny Rivera recibió misterioso sobre por motivo de su cumpleaños

En un video quedó registrado el momento en el que Jenny López fue sorprendida en la celebración de sus cumpleaños.

Paola Jara anuncia su esperado regreso a los escenarios Paola Jara

Paola Jara sorprende con importante noticia que emocionó a sus fans

Paola Jara compartió importante anuncio que emocionó hasta las lágrimas a sus cientos de seguidores en redes.

Johanna Fadul inicia el año. Johanna Fadul

Johanna Fadul sorprende al tonificar su cuerpo antes de entrar a La casa de los famosos Colombia

Johanna Fadul inicia el año conectada con la naturaleza y tonificando su cuerpo previo a La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Chayanne enternece las redes. Talento internacional

Chayanne conmovió al visitar en el hospital a fanática que no asistió a su concierto por dura enfermedad

Chayanne conmovió al llegar al hospital para acompañar a una seguidora que no pudo disfrutar de su concierto por salud.

Juanda Caribe fue confirmado por El Jefe para hacer parte de la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia. Juanda Caribe

Juanda Caribe llega a La casa de los famosos Colombia: confirmado para la tercera temporada

Carlo Lafontine, cantautor mexicano, es criticado por hacer canciones inclusivas para la comunidad LGBTI Talento internacional

Famoso cantante de música popular recibe críticas por interpretar canciones LGBTI

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?

Las autoridades investigan las causas del deceso de la hija de Tommy Lee Jones. Viral

Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias