Yeferson Cossio revela noticia que marca un antes y un después en su vida: “completamente realizado”

Yeferson Cossio, reconocido creador de contenido colombiano compartió por medio de sus redes sociales una noticia que generó diversas reacciones entre los internautas. Pues luego de pasar por una delicada intervención en el corazón logró cumplir uno de sus más grandes sueños.

¿Cuál fue la noticia con la que Yeferson Cossio sorprendió a sus fanáticos?

Luego de dos semanas de reposo tras una delicada intervención en el corazón que casi le arrebata la vida, Yeferson Cossio reapareció por medio de sus redes sociales para expresar su felicidad.

Yeferson Cossio sorprende al lanzar su propio festival de música electrónica. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido se mostró desde el interior de un masivo festival de música electrónica en Cartagena, pero esta vez no como asistente, sino como el mismísimo dueño, así lo expresó por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Cossio manifestó que realizar un festival de electrónica era uno de sus sueños más grandes que logró cumplir a inicio de este 2026, justo después de vivir esta experiencia traumática que lo habría hecho replantear su vida.

"Estoy completamente realizado.... No puedo creerlo en serio, no puedo creer ser uno de los dueños de esto. Gracias a todo por tenerme donde estoy, voy a llorar"

¿Cómo avanza la salud de Yeferson Cossio tras intervención en su corazón?

Luego de ser sometido a una operación en el corazón, Yeferson Cossio reveló por medio de sus redes sociales todo lo que había pasado en los últimos días previo a su falla cardiaca, dejando en evidencia que el poco descanso y su ajetreada vida lo llevaron a un colapso que por poco le arrebata la vida.

Ahora, tras dos semanas en las que estuvo en actividades un poco más tranquilas, el creador de contenido volvió al mundo de las fiestas, pero esta vez como dueño, y en donde pudo disfrutar de este mundo desde una perspectiva diferente.

Según se logra apreciar en sus actividades publicadas en redes sociales, el joven influenciador parece estar completamente recuperado y estable.