Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy

En las últimas horas Christian Nodal recibió una lluvia de críticas por no mencionar a su actual esposa Ángela Aguilar en su discurso en los Latin Grammy, a diferencia de Belinda y Cazzu, a quienes sí mencionó en el pasado.

¿Cuál fue el discurso de Christian Nodal en los Latin Grammy en el que olvidó mencionar a Ángela Aguilar?

El pasado jueves 13 de noviembre se llevaron a cabo los Latin Grammy en Las Vegas, Estados Unidos, donde Christian Nodal recibió el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por ¿Quién + como yo?. Sin embargo, su triunfo quedó opacado por una nueva polémica, pues varios usuarios en redes no le perdonaron que no mencionara a Ángela Aguilar en su discurso.

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración”, expresó Nodal, quien luego nombró a varios miembros de su equipo, pero nunca a su esposa ni a algún integrante de la familia Aguilar.

El momento, que tomó por sorpresa a los internautas, no pasó desapercibido. En redes comenzaron a llover críticas contra el cantante por no tener presente a su esposa, tal como sí lo hizo en su momento con sus exparejas Belinda y Cazzu.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Cazzu y Belinda en otras premiaciones?

A raíz de este momento, en redes sociales comenzaron a viralizarse videos en los que Christian Nodal dedicó palabras a sus exparejas Cazzu y Belinda.

En los Billboard Latin Music Awards de 2021, Nodal agradeció a su entonces prometida, Belinda: “Me siento agradecido con Dios por darme vida, por darme energía, y a todas las personas que amo por estar conmigo esta noche. Al amor de mi vida (Belinda), a mi mamá, a mi papá y a todos los fans que siempre están presentes”.

En cuanto a Cazzu, durante los Latin Grammy de 2023 mencionó: “A mi amor, Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios”.