Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy

Christian Nodal recibió su Latin Grammy, pero en medio de su discurso olvidó nombrar a su esposa Ángela Aguilar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy?
Christian Nodal gana Latin Grammy y estalla la crítica por no nombrar a Ángela Aguilar. (Foto AFP: Arturo Holmes).

En las últimas horas Christian Nodal recibió una lluvia de críticas por no mencionar a su actual esposa Ángela Aguilar en su discurso en los Latin Grammy, a diferencia de Belinda y Cazzu, a quienes sí mencionó en el pasado.

¿Cuál fue el discurso de Christian Nodal en los Latin Grammy en el que olvidó mencionar a Ángela Aguilar?

El pasado jueves 13 de noviembre se llevaron a cabo los Latin Grammy en Las Vegas, Estados Unidos, donde Christian Nodal recibió el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por ¿Quién + como yo?. Sin embargo, su triunfo quedó opacado por una nueva polémica, pues varios usuarios en redes no le perdonaron que no mencionara a Ángela Aguilar en su discurso.

Christian Nodal y Angela Aguilar asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin GRAMMY.
Christian Nodal evita beso de Ángela Aguilar en plena alfombra roja. Foto | Arturo Holmes.

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración”, expresó Nodal, quien luego nombró a varios miembros de su equipo, pero nunca a su esposa ni a algún integrante de la familia Aguilar.

El momento, que tomó por sorpresa a los internautas, no pasó desapercibido. En redes comenzaron a llover críticas contra el cantante por no tener presente a su esposa, tal como sí lo hizo en su momento con sus exparejas Belinda y Cazzu.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Cazzu y Belinda en otras premiaciones?

A raíz de este momento, en redes sociales comenzaron a viralizarse videos en los que Christian Nodal dedicó palabras a sus exparejas Cazzu y Belinda.

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY L.A. Live.
Christian Nodal fue criticado tras rechazarle beso a Ángela Aguilar. Foto | Alberto E. Rodriguez.

En los Billboard Latin Music Awards de 2021, Nodal agradeció a su entonces prometida, Belinda: “Me siento agradecido con Dios por darme vida, por darme energía, y a todas las personas que amo por estar conmigo esta noche. Al amor de mi vida (Belinda), a mi mamá, a mi papá y a todos los fans que siempre están presentes”.

En cuanto a Cazzu, durante los Latin Grammy de 2023 mencionó: “A mi amor, Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios”.

