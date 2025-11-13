Yina Calderón dedicó emotivas palabras a Karina antes de retirarse de La mansión de Luinny

La noche del pasado miércoles 13 de noviembre Yina Calderón volvió a protagonizar una nueva polémica tras pasarse de tragos. La influenciadora colombiana decidió renunciar a La mansión de Luinny, no sin antes dedicar unas emotivas palabras y una inesperada petición a Karina García.

¿Cuál fue el mensaje y la petición que Yina le hizo a Karina antes de retirarse de La mansión de Luinny?

Yina Calderón no pudo evitar manifestar su deseo de retirarse de La mansión de Luinny luego de pasarse de tragos durante la noche del pasado miércoles 13 de noviembre, y en medio de su estado quiso dedicar unas emotivas palabras a Karina García, la influenciadora paisa a la que traicionó durante La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón se retira de 'La mansión de Luinny': esto fue lo que pasó con la empresaria | Foto del Canal RCN.

La polémica mujer se acercó a la paisa para pedirle que no se dejara afectar o amedrentar por los demás participantes, tal y como lo había permitido durante La casa de los famosos Colombia cuando ella la at4c0 hasta lograr su eliminación.

Así mismo, le pidió que sacara en alto el nombre de Colombia, ya que ella sería la única que quedaría en representación de él.

“Karina, quedas tú por Colombia, no te dejes, como yo te lo hice a ti. No te dejes, ¿ok? No te dejes de nadie, te lo recomiendo”

El gesto de Yina sorprendió a más de uno, pues pocos esperaban verla reconociendo sus errores frente a Karina.

¿Cómo reaccionó Karina García ante las palabras de Yina Calderón antes de retirarse de La mansión de Luinny?

Mientras Yina Calderón se dirigía a ella para expresar su sentir, Karina García se limitó a estar en silencio mientras la miraba fijamente al rostro, para posteriormente darle la mano a petición de la polémica mujer.

Yina Calderón se pasó de copas en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

Sin embargo, luego de que esta se diera la vuelta, Karina García no pudo evitar soltar un gesto de incredibilidad ante sus palabras, mientras intentaba no reírse de la inesperada situación.

Vale la pena destacar que Yina Calderón no abandonó de manera inmediata La mansión de Luinny, pues el anfitrión del reality decidió que solo lo haría si la polémica mujer le expresaba en sano juicio el querer irse del lugar.