Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?

Cami Pulgarín repitió un procedimiento tras un retoque en su nariz, pero ¿esto podría tener consecuencias para la salud?

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos
¿Es seguro el nuevo procedimiento de Cami Pulgarín? Esto dice la ciencia. (Foto: Canal RCN -Freepik)

C ami Pulgarín , conocida en el mundo de las redes sociales por su contenido de parodias y también por ser una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada, se sorprendió al revelarle a sus seguidores que se hizo otra intervención estética.

Artículos relacionados

¿Cuáles procedimientos estéticos se ha hecho Cami Pulgarín?

La creadora de contenido inició su proceso de transición en diciembre de 2024, desde entonces se ha realizado intervenciones que la identifican como mujer, pero también se había hecho un retoque en su nariz años atrás.

Así mismo, Cami Pulgarín ha realizado otros cambios en su figura, precisamente como parte de su proceso de transición, lo que le han aportado en este momento de su vida en el que ha cumplido un sueño de ser ella misma.

Artículos relacionados

Luego de conocerlo como Camilo Pulgarín, la influencer presume el resultado de su proceso con mucho orgullo por ella misma.

La nueva intervención de Cami Pulgarín y los riesgos que existen
Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serán los posibles efectos. (Canal RCN)

¿Cuál fue el reciente retoque estético que se hizo Cami Pulgarín?

El pasado viernes 14 de noviembre, Cami Pulgarín reapareció en sus historias de Instagram tras darle un aviso a sus seguidores de que se había hecho un pequeño cambio en su rostro, pero sin dar mayores detalles.

En esta ocasión, la creadora de contenido ya mostró su cara y reveló qué fue lo que hizo, pues mostró que se hizo otro retoque en su nariz , o sea, esta es la segunda vez que la interviene ya que tenía el tabique torcido y la primera intervención no había modificado esto.

Artículos relacionados

La pisa confesó que se sentía feliz del cambio, ya que le nariz le había quedado tal cual la quería y, de hecho, mostró fotos no del resultado final, pero sí de cómo le quedó horas después del procedimiento médico.

¿Cami Pulgarín podría tener consecuencias tras hacerse una segunda intervención en su nariz?

Seguramente, la creadora de contenido le puso su nariz a un buen especialista en el tema, pero según la ciencia, sí podría haber consecuencias de hacerse una segunda intervención en la nariz, puede que este no sea el caso, claramente.

La nueva intervención de Cami Pulgarín y los riesgos que existen
La nueva intervención de Cami Pulgarín y los riesgos que existen. (Foto: Freepik)

En casos en donde se ha presentado secuelas de un segundo procedimiento en esta zona del rostro, se ha presentado dificultades para respirar, irregularidades en la forma de la nariz, mayor tiempo de recuperación, inflamación persistente y riesgo de debilidad del cartílago.

Sin contar que pueden presentar riesgos en una segunda intervención ya que la forma anatómica de la nariz ha cambiado. Por eso, siempre es mejor acudir con los mejores médicos, para evitar riesgos que puedan afectar la salud.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Tendencias de Navidad Navidad

¿Cuáles son las tendencias que marcarán la Navidad de este 2025?, te lo contamos

Esto es todo lo que marcará esta época navideña, cuyas corrientes ya empiezan a imponerse.

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Melissa Gate tuvo un episodio de neurosis luego de recibir ataques de varios de sus compañeros.

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!

En redes sociales, Isabella Ladera compartió su secreto para dormir mejor y explicó cuáles son los beneficios de esta práctica.

Lo más superlike

Shakira y sus hijos en la premiere de Zootopia 2. Shakira

Seguridad de Shakira tomó radical decisión con una imitadora en pleno evento

El equipo de Shakira habría impedido que Shakibecca, una imitadora, se acercara a la cantante.

Karina García confiesa por qué se siente triste en La mansión de Luinny Karina García

Karina García mostró su tristeza por no tener una amiga como ella: “leal y buena”

Fans de Beéle reaccionan en redes a su primera de seis fechas en el Movistar Arena. Talento nacional

Beéle: así reaccionaron sus fans a su primer show en el Movistar Arena ¿Superó las expectativas?

Alejandra Ávila celebró su paso al top 5 de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Así celebró Alejandra Ávila su paso al top 5 de MasterChef Celebrity: "Llena de gratitud"

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy