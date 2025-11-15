Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?

C ami Pulgarín , conocida en el mundo de las redes sociales por su contenido de parodias y también por ser una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada, se sorprendió al revelarle a sus seguidores que se hizo otra intervención estética.

¿Cuáles procedimientos estéticos se ha hecho Cami Pulgarín?

La creadora de contenido inició su proceso de transición en diciembre de 2024, desde entonces se ha realizado intervenciones que la identifican como mujer, pero también se había hecho un retoque en su nariz años atrás.

Así mismo, Cami Pulgarín ha realizado otros cambios en su figura, precisamente como parte de su proceso de transición, lo que le han aportado en este momento de su vida en el que ha cumplido un sueño de ser ella misma.

Luego de conocerlo como Camilo Pulgarín, la influencer presume el resultado de su proceso con mucho orgullo por ella misma.

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serán los posibles efectos. (Canal RCN)

¿Cuál fue el reciente retoque estético que se hizo Cami Pulgarín?

El pasado viernes 14 de noviembre, Cami Pulgarín reapareció en sus historias de Instagram tras darle un aviso a sus seguidores de que se había hecho un pequeño cambio en su rostro, pero sin dar mayores detalles.

En esta ocasión, la creadora de contenido ya mostró su cara y reveló qué fue lo que hizo, pues mostró que se hizo otro retoque en su nariz , o sea, esta es la segunda vez que la interviene ya que tenía el tabique torcido y la primera intervención no había modificado esto.

La pisa confesó que se sentía feliz del cambio, ya que le nariz le había quedado tal cual la quería y, de hecho, mostró fotos no del resultado final, pero sí de cómo le quedó horas después del procedimiento médico.

¿Cami Pulgarín podría tener consecuencias tras hacerse una segunda intervención en su nariz?

Seguramente, la creadora de contenido le puso su nariz a un buen especialista en el tema, pero según la ciencia, sí podría haber consecuencias de hacerse una segunda intervención en la nariz, puede que este no sea el caso, claramente.

La nueva intervención de Cami Pulgarín y los riesgos que existen. (Foto: Freepik)

En casos en donde se ha presentado secuelas de un segundo procedimiento en esta zona del rostro, se ha presentado dificultades para respirar, irregularidades en la forma de la nariz, mayor tiempo de recuperación, inflamación persistente y riesgo de debilidad del cartílago.

Sin contar que pueden presentar riesgos en una segunda intervención ya que la forma anatómica de la nariz ha cambiado. Por eso, siempre es mejor acudir con los mejores médicos, para evitar riesgos que puedan afectar la salud.