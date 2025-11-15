Karina García mostró su tristeza por no tener una amiga como ella: “leal y buena”

La reconocida influencer, Karina García, ha sido una de las participantes más destacadas en La mansión de Luinny, un reality de la vida en vivo que reunió a varios famosos de Latinoamérica y junto a ella está Yina Calderón, siendo las únicas dos colombianas.

Desde que inició el programa el pasado 29 de octubre, Karina y Yina han sido las participantes más destacadas, pues sus seguidores incrementaron gracias a ganaron nuevos fanáticos en República Dominicana, por eso mismo, en ese país les pintaron murales con los rostros de ellas.

Karina García confiesa por qué se siente triste en La mansión de Luinny. (foto: Canal RCN)

¿Cómo le ha ido a Karina García conviviendo en La mansión de Luinny?

Karina García ha sido toda una cajita de sorpresas en La mansión de Luinny, pues ya no es la misma mujer que todos conocieron en La casa de los famosos Colombia 2025, ahora, en República Dominicana ha demostrado que es una persona con carácter y decisiva.

Esto se ha visto reflejado justo en las oportunidades en los que la paisa ha tenido altercados con otras de sus compañeras, pues desde que inició el reality, tuvo su primer encontronazo con Yina Calderón, a quien le pidió que “la soltara” y que no creyera que es la misma persona de Colombia.

Por otro lado, García se enfrentó a La Moyeta, a quien no dudó en responderle tras generarle ira por haberle dicho fuertes palabras, en ese justo momento, Karina les demostró a todos que no estaría dispuesta a aguantarse nada de nadie.

¿Por qué Karina García se dejó ver triste en La mansión de Luinny?

Karina García conversó con Luinny y sus compañeros, en donde confesó algo que la pone triste y es precisamente no tener “una amiga como ella”; al justificar lo que siente, la paisa dijo:

Karina García reveló que quisiera una amiga como ella. (Foto: Canal RCN)

“Me duele que las personas crean que yo solo tengo para ofrecer números. Yo soy una persona buena, leal, carismática, soy una persona que hago reír. Yo soy más que números”.

Estas palabras las dijo la colombiana porque dejó claro que quería alejarse de Andreina, ya que su compañera se la pasaba con el grupo de las villanas de La mansión de Luinny.

“Soy una excelente amiga, soy una persona que vale tener en su vida. Es más, le pido a Dios, al universo y a la vida que me mande una amiga como yo”.

Con estas palabras, Karina dejó claro que se habría sentido utilizada y por eso prefiere alejarse de su compañera.