La inesperada reacción de Karina García tras pregunta: ¿sigues enamorada de Altafulla?

La participación de Karina García en un reconocido reality de República Dominicana volvió a poner en conversación un tema que ella ha preferido mantener en reserva: su separación del cantante barranquillero Altafulla.

Durante una dinámica con el público, una seguidora aprovechó la intervención del anfitrión para lanzar la pregunta que muchos repetían desde hace meses: ¿seguía enamorada del artista con quien compartió su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

El ambiente en el set cambió apenas terminó de formularse la inquietud. La creadora de contenido mostró un gesto evidente de sorpresa, un reflejo que dejaba ver su cansancio frente a un asunto que creía superado.

Artículos relacionados Yina Calderón La Toxi Costeña elogia a Yina Calderón y deja una aparente pulla para Karina García

Sin embargo, lejos de evadir el tema, decidió responder con claridad, manteniendo un tono respetuoso hacia su expareja y hacia quienes la apoyan en esta nueva etapa.

El momento se volvió uno de los más comentados del segmento, pues fue la primera vez en varias semanas que García se pronunciaba de manera directa sobre la ruptura. Su reacción dejó ver que, aunque el tema continúa generando atención, para ella se trata de un capítulo cerrado.

¿Por qué terminaron Karina García y Andrés Altafulla?

La historia entre ambos nació frente a las cámaras, durante su participación en la segunda temporada del reality colombiano. Allí compartieron pruebas, discusiones y momentos que llevaron a que la audiencia los reconociera como una de las parejas más fuertes del formato.

Tras salir del programa, decidieron continuar su vínculo y, durante un tiempo, compartieron viajes, proyectos y publicaciones que mostraban estabilidad, incluso cuando la distancia o las obligaciones laborales los separaban temporalmente.

Sin embargo, semanas antes de que Karina García viajara a República Dominicana para unirse al nuevo concurso, la relación llegó a su fin.

La creadora de contenido fue reservada con los detalles, asegurando en distintas ocasiones que prefería no hablar del tema, pues pertenecía a su esfera personal. Hasta hoy, ninguno de los dos ha revelado las razones que llevaron a la decisión.

Ante la falta de explicaciones, las preguntas del público y de los seguidores se hicieron frecuentes, aunque ella mantuvo la misma postura: agradecía el interés, pero evitaba profundizar.

¿Sigue Karina García enamorada de Altafulla?

Al responder la pregunta, García dejó claro que ya no mantiene sentimientos románticos hacia su expareja. Agradeció primero el apoyo de la seguidora que formuló la consulta y, luego, explicó que la relación terminó hace aproximadamente tres meses.

Altafulla y Karina García/ Archivo RCN

Indicó que ambos continúan con sus proyectos de manera independiente y que desea lo mejor para el cantante, asegurando que él está bien y que ella también atraviesa un buen momento.