La Toxi Costeña elogia a Yina Calderón y deja una aparente pulla para Karina García

Yina Calderón y Karina García no han parado de ser tendencia desde su ingreso a La mansión de Luinny el pasado 29 de octubre.

¿Qué mensaje le envió La Toxi Costeña a Yina Calderón a La mansión de Luinny?

En las últimas horas el nombre de ambas empezó a ser tendencia luego de un mensaje que La Toxi Costeña le enviara un mensaje a través de un chat al reality.

En la dinámica de este reality a los participantes les dejan ver unos chats en vivo en donde los internautas pueden enviarles mensajes.

La Toxi Costeña aprovechó este espacio para enviarle un mensaje a Yina Calderón en donde la elogió por su desempeño y comportamiento en este reality internacional.

La Toxi Costeña le envió mensaje a Yina Calderón a La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue la pulla que La Toxi Costeña le habría enviado a Karina García?

La Toxi Costeña le expresó a Yina Calderón que estaba orgullosa por su participación en este reality internacional y le aplaudía que era la 'reina del show'.

Sin embargo, en su mensaje, la cantante dejó una pulla en la que hizo referencia a otras personas que se quejaban o lloraban.

Amiga eres la reina del show, las demás que sigan llorando, te quiero.

Como era de esperarse este mensaje de La Toxi Costeña fue tomado como una clara indirecta para Karina García, quien está en este mismo reality.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al mensaje de La Toxi Costeña?

A través de las historias de la cuenta oficial de Instagram de Yina Calderón compartieron el mensaje de La Toxi Costeña.

Junto al mensaje de La Toxi Costeña, le agradecieron a la cantante por su mensaje a Yina y su apoyo desde siempre tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Gracias por cada mensajito.