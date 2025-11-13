¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

La influenciadora Melissa Gatetuvo un episodio de neurosis en La casa de Alofoke luego de que varios de sus compañeros se fueran en su contra.

¿Por qué le dio neurosis a Melissa Gate?

La creadora de contenido ingresó al reality La casa de Alofoke y no fue tan bien recibida por varios de los participantes que no dudaron en comenzarle a hacerle la vida imposible.

Esto le provocó una neurosis a la paisa, quien tuvo que encerrarse en el confesionario para que pudiera tranquilizarse, desahogarse y retomar energías para seguir en el juego.

La influenciadora les confesó a sus fanáticos tras hablarle a la cámara que tenía neurosis y les pidió que no la criticaran al respecto, y, por el contrario, la apoyaran y le dieran tiempo para ella poder adaptarse al programa, los espacios y a sus compañeros, donde algunos de ellos le demostraron estar de su lado.

¿Qué es la neurosis y cómo debe tratarse?

De acuerdo con el sitio web especializado en psiquiatría que lleva el mismo nombre la neurosis es un trastorno que se manifiesta por lo general por la presencia de angustia o ansiedad.

"Se trata de un rasgo caracterial que puede acompañar al sujeto durante toda su vida, de gravedad muy variable, desde grados leves y controlables que son la mayoría hasta situaciones gravemente incapacitantes que pueden llegar a precisar hospitalización", se explica.

La neurosis se da por presentar algunas inseguridades o pensamientos repetitivos negativos que generan ansiedad en la persona afectando su realidad.

Es importante destacar que esta se diferencia de la psicosis, debido a que quienes padecen neurosis son 100# conscientes de la situación, pero les cuesta manejar dichas emociones o conflictos internos.

¿Cómo debe tratarse la neurosis?

Según la clínica Zafra una vez se reconoce que se tiene neurosis es importante acudir a un psicólogo p psiquiatra si es el caso para estar bajo el cuidado de un profesional y es este quien indique el procedimiento correcto para el paciente.

"Acudir a un especialista en estos casos puede ayudar a la persona neurótica a mejorar en muchos aspectos de su interacción social y a encontrar un sentido de bienestar emocional", agregan.

Se recomienda siempre desahogarse sobre los sentimientos, descansar bien, hacer ejercicio, no tomar café, tener una sana alimentación y tratar de tener una sana higiene mental.