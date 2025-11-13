Melissa Gate rompe el silencio y lanza fuerte pulla a sus compañeros en La Casa de Alofoke

La participación de Melissa Gateen La casa de Alofoke sigue dando de qué hablar en redes sociales, especialmente por la particular forma de ser de la creadora de contenido que ha sido motivo de amores y odios fuera y dentro del reality.

¿Qué dijo Melissa Gate en medio de su participación en La casa de Alofoke?

Recientemente, la influenciadora colombiana, aprovechó unos minutos para darles los buenos días a sus seguidores, a quienes se dirigió para expresarles su agradecimiento por el apoyo que ha recibido hasta ahora.

"Buenos días pandilla, cómo amanecieron hoy, agradeciéndoles todo el apoyo que me están dando con todo lo que está sucediendo", señaló. Y es que, a pocos días de su ingreso, la influencer vivió un tenso momento que la llevó a romper en llanto luego de que sus compañeros le hicieran una broma pesada al despertarla con instrumentos musicales.

Mientras les daba los buenos días a sus seguidores, Melissa no perdió la oportunidad para lanzar pulla y dejar claro que no piensa dejarse arruinar el día por ninguno de sus compañeros.

"Yo ya estoy preparándome para tener el día más espectacular de mi vida, hoy declaro que ningún m4lparid0 me sacará de mi centro, hoy voy a estar en mí", dijo contundentemente.

¿Cuál fue la pulla que Melissa Gate le lanzó a sus compañeros de La casa de Alofoke?

Así mismo, la antioqueña aseguró que Dios la tiene en sus planes para grandes cosas, situación que la llevó a preguntarse qué habría pasado con todas aquellas personas que se burlaban de ella en el colegio, "por lo general las personas que se burlan de ti, han logrado la mitad de lo que tu has hecho", agregó.

Melissa Gate lanzó pulla en La casa de Alofoke. Foto | Canal RCN.

En medio de su reflexión, la creadora digital y finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, se refirió a la importancia de siempre mantenerse enfocados en un propósito y mantener los pensamientos puestos en esa meta que se anhela.

Por ahora, la controversial paisa, continúa acaparando la atención de los internautas, quienes se mantienen al tanto de lo que ocurre al interior del reality de convivencia que se lleva a cabo en República Dominicana.