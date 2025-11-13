Yina Calderón sorprende al mencionar a Andrea Valdiri en 'La mansión de Luinny': ¿qué dijo?

Yina Calderón volvió a enfrentarse con La Bella Chanel en La mansión de Luinny y, durante la intensa discusión, sorprendió al mencionar a Andrea Valdiri, dejando impactados a sus seguidores.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Andrea Valdiri en 'La mansión de Luinny'?

La empresaria huilense se encontraba reunida con sus compañeros y con Luinny cuando inició una fuerte discusión con la influencer dominicana, quien no dudó en lanzarle insultos y mandarla a callar frente a todos.

Ante esta situación, Yina respondió con firmeza, asegurando que no le tenía miedo y que la única forma de salir del reality, grabado en República Dominicana, sería si el público dejaba de apoyarla o si el propio Luinny decidía expulsarla.

Yina Calderón dejó ver a sus compañeros y fans que la única que la puede enfrentar es Andrea Valdiri. (Foto: Canal RCN)

No obstante, dejó a sus seguidores asombrados al mencionarle a Chanel que la única que la podía enfrentar de esa manera era la barranquillera Andrea Valdiri.

A mí no me para sino Valdiri y Valdiri no está aquí y nunca va a venir", expresó.

Sus palabras generaron todo tipo de reacciones en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a las palabras de Yina Calderón sobre Andrea Valdiri?

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar. Algunos usuarios destacaron lo divertida que es Yina, mientras que otros le pidieron a Luinny que invitara a la empresaria al programa.

Asimismo, varios internautas manifestaron su curiosidad por saber cómo reaccionaría Andrea ante las declaraciones de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Traigan a Valdiri por favor", "Yo quiero ver la reacción de Valdiri sobre este video" y "Yina orgullo costeño", fueron los mensajes que le dejaron.

Fans le pidieron a Luinny que le llevara a Andrea Valdiri a Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Yina Calderón y Andrea Valdiri han protagonizado varios enfrentamientos públicos que iniciaron con indirectas y discusiones en redes sociales.

Lo que comenzó como simples diferencias entre ambas figuras terminó convirtiéndose en una fuerte rivalidad que captó la atención de miles de usuarios y medios digitales.

Con el paso del tiempo, la tensión escaló tanto que fueron convocadas para enfrentarse en el ring del evento 'Stream Fighters 4', organizado por Westcol.

Sin embargo, cuando todos esperaban ver el combate, la creadora de contenido huilense decidió cancelar la p3lea a los 20 segundos que había empezado, generando un gran revuelo en redes sociales y una ola de comentarios divididos entre sus seguidores y los de Valdiri.