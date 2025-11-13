Latin Grammy 2025: a qué hora empieza y dónde seguir la ceremonia desde Colombia

La edición número 26 de los Latin Grammy ya tiene todo listo para celebrarse hoy, 13 de noviembre, en Las Vegas, Estados Unidos.

¿Quiénes son los nominados colombianos en los Latin Grammy 2025?

Este evento, organizado por la Academia Latina de la Grabación, reúne a los nombres más influyentes del panorama musical hispano y resalta el trabajo de productores, intérpretes y compositores que han marcado el último año.

Colombia vuelve a ser protagonista en la ceremonia, con una representación en las principales categorías.

Entre los artistas nominados aparecen Andrés Cepeda, Camilo, Elsa y Elmar, Fonseca, Karol G, Shakira y Maluma, quienes competirán por algunos de los reconocimientos más esperados de la noche.

En la categoría de Canción del Año, Andrés Cepeda figura con una de sus composiciones más destacadas, mientras que Camilo suma una nominación a Mejor Canción Pop junto a Yami Safdie por “Querida Yo”.

Conoce la hora y dónde ver la gala de los Latin Grammy 2025. (Foto: AFP)

Elsa y Elmar compite por Mejor Álbum Pop Contemporáneo, y Fariana, por Mejor Álbum de Música Urbana.

La lista también incluye a productores reconocidos como Andrés Torres y Mauricio Rengifo, candidatos a Productor del Año.

En los géneros tropicales, Fonseca tiene doble presencia con “Nunca Me Fui”, junto a Rubén Blades, y “Venga Lo Que Venga”, con Rawayana.

Carlos Vives, Juanes y Andrea Echeverri destacan en la categoría de Mejor Álbum de Música Infantil, mientras que Diamante Eléctrico, Morat y Monsieur Periné continúan fortaleciendo la escena pop/rock nacional.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2025 desde Colombia?

La ceremonia será transmitida por Televisa Univision, con Univisión como canal oficial para Latinoamérica, a partir de las 8 p.m.

Además, el canal de YouTube de la Latin Recording Academy ofrecerá cobertura en vivo de cada presentación.

También estarán disponibles las señales de TNT y HBO Max para quienes prefieran disfrutar la gala desde la televisión por cable o el streaming.