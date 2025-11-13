Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Latin Grammy 2025: a qué hora empieza y dónde seguir la ceremonia desde Colombia

Esta noche, los Latin Grammy 2025 brillaran con la presencia de varios artistas colombianos en Las Vegas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Colombianos en los Latin Grammy 2025
Conoce la hora y dónde ver la gala de los Latin Grammy 2025. (Fotos AFP)

La edición número 26 de los Latin Grammy ya tiene todo listo para celebrarse hoy, 13 de noviembre, en Las Vegas, Estados Unidos.

Artículos relacionados

¿Quiénes son los nominados colombianos en los Latin Grammy 2025?

Este evento, organizado por la Academia Latina de la Grabación, reúne a los nombres más influyentes del panorama musical hispano y resalta el trabajo de productores, intérpretes y compositores que han marcado el último año.

Colombia vuelve a ser protagonista en la ceremonia, con una representación en las principales categorías.

Artículos relacionados

Entre los artistas nominados aparecen Andrés Cepeda, Camilo, Elsa y Elmar, Fonseca, Karol G, Shakira y Maluma, quienes competirán por algunos de los reconocimientos más esperados de la noche.

En la categoría de Canción del Año, Andrés Cepeda figura con una de sus composiciones más destacadas, mientras que Camilo suma una nominación a Mejor Canción Pop junto a Yami Safdie por “Querida Yo”.

Colombianos en los Latin Grammy 2025
Conoce la hora y dónde ver la gala de los Latin Grammy 2025. (Foto: AFP)

Elsa y Elmar compite por Mejor Álbum Pop Contemporáneo, y Fariana, por Mejor Álbum de Música Urbana.

La lista también incluye a productores reconocidos como Andrés Torres y Mauricio Rengifo, candidatos a Productor del Año.

En los géneros tropicales, Fonseca tiene doble presencia con “Nunca Me Fui”, junto a Rubén Blades, y “Venga Lo Que Venga”, con Rawayana.

Artículos relacionados

Carlos Vives, Juanes y Andrea Echeverri destacan en la categoría de Mejor Álbum de Música Infantil, mientras que Diamante Eléctrico, Morat y Monsieur Periné continúan fortaleciendo la escena pop/rock nacional.

Colombianos en los Latin Grammy 2025
Conoce la hora y dónde ver la gala de los Latin Grammy 2025. (Foto: AFP)

¿Dónde ver los Latin Grammy 2025 desde Colombia?

La ceremonia será transmitida por Televisa Univision, con Univisión como canal oficial para Latinoamérica, a partir de las 8 p.m.

Además, el canal de YouTube de la Latin Recording Academy ofrecerá cobertura en vivo de cada presentación.

También estarán disponibles las señales de TNT y HBO Max para quienes prefieran disfrutar la gala desde la televisión por cable o el streaming.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Pirlo arremete de nuevo contra Blessd Blessd

Famoso cantante urbano acusa a Blessd de quedarse con sus canciones: Esto dijo el artista caleño

Pirlo acusó a Blessd de quedarse con sus regalías y reveló las advertencias de los fans del reguetonero.

Maluma y Westcol Westcol

Westcol conoce a Maluma y confiesa por qué tenía miedo de verse con él

El streamer Westcol se conoció con el artista Maluma y habló de las comparaciones que hizo con él.

Marc Anthony Marc Anthony

Marc Anthony regresa al Coliseo MedPlus para una noche de salsa inolvidable

Marc Anthony regresa al país y el Coliseo MedPlus se alista para recibirlo con un gran evento.

Lo más superlike

La banda sonora de Simplemente Alicia conquista Netflix Netflix

La banda sonora de Simplemente Alicia conquista a Netflix: encuentra todas las canciones aquí

La banda sonora de Simplemente Alicia, que acompaña la doble vida de Alicia, se ha convertido en un fenómeno musical.

Preocupación por el padre de Shakira: la verdad sobre la salud de William Mebarak Shakira

Preocupación por el padre de Shakira: la verdad sobre la salud de William Mebarak

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY L.A. Live. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar confiesa que Christian Nodal se molesta si se quita su anillo de boda