¡Inesperado regalo! Karina García recibe un misterioso regalo en La mansión, ¿de quién?

Varios seguidores mostraron su cariño a Karina García enviándole chocolates y globos, y un misterioso regalo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García recibe regalo de un seguidor
Karina García recibe sorpresa en La mansión. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Karina García quedó sorprendida al recibir unos inesperados regalos en La mansión de Luinny por parte de algunos seguidores.

Durante una de las transmisiones del reality internacional, la modelo paisa se mostró emocionada y sorprendida al ver llegar varios detalles inesperados y reveló en vivo lo que contenían.

¿Cuál fue el regalo que recibió Karina García en el reality internacional?

La sorpresa generó un momento divertido y tierno en el programa, mientras Karina no podía contener la emoción ante el gesto de admiración de sus fanáticos.

Uno de los regalos consistía en chocolates en forma de corazón acompañados de unas flores, cuidadosamente preparados y acompañados de una nota que no fue revelada al público.

La paisa mostró que esta era la segunda vez que este seguidor le enviaba flores al programa y que se trataba de un fanático dominicano que vivía en Massachusetts, Estados Unidos.

“Me mando una carta demasiado linda, diciéndome unas cosas hermosísimas y siempre me escribe en el súper chat”, dijo la modelo paisa.

Asimismo, Karina García mostró con entusiasmo otros chocolates que le llegaron de un fiel seguidor, comentando que los Ferrero Rocher son sus favoritos y que el detalle la hizo sentir muy especial dentro de La mansión de Luinny.

¿Qué era el misterioso regalo que recibió Karina García de Italia?

Sin embargo, la modelo colombiana mostró en vivo que también recibió un misterioso regalo de una seguidora italiana, el cual abrió frente a las cámaras, sorprendiendo a todos con su reacción.

Un pequeño paquete envuelto en papel dorado y acompañado de globos de colores: la modelo mostró de qué se trataba.

Mientras Karina García agradeció públicamente el gesto de sus seguidores durante la transmisión, los internautas, por supuesto, no pararon de reír al ver de qué se trataba exactamente el regalo.

“Disque regalo y resulta que es el soporte para que no se vayan los globos”, escribió un internauta al ver el video. Otros comentaron: “Me duele la barriga de tanto reírme” o “el regalito es una piedra para partir panela”.

Y aunque no se conoció públicamente la respuesta de la modelo paisa, los seguidores seguían especulando sobre cómo había reaccionado.

 

