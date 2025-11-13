Reconocido empresario, esposo de actriz colombiana, preocupa por su grave estado de salud: esto dijo

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras video viral de reconocido empresario al confirmar su grave estado de salud en el que se encuentra en el momento.

Así también, el empresario no solo ha generado preocupación por parte de sus seguidores, sino que también, muchos han reaccionado por las palabras de su pareja, quien es una de las actrices más destacadas del país.

¿Quién es el reconocido empresario, esposo de actriz colombiana que preocupa por su estado de salud?

El nombre de Andrés Vasco, reconocido empresario colombiano, quien se ha destacado a lo largo de su vida, en tener una empresa dedicada a la comercialización y fabricación de productos a base de coco, llamada ‘A coco’ y, por ser esposo de la actriz Manuela González, se ha convertido en tendencia tras confirmar el percance de salud por el que está atravesando.

Él es el esposo de la actriz Manuela González. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Andrés compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, un video en el que aparece con una venda en uno de sus ojos y les explicó a sus seguidores acerca del percance de salud que tiene:

“Como el freno de los carros, es el cuidado que debemos tener con nuestros ojos, hay que correr al médico, como deberíamos correr al taller, cuando los frenos fallan. Si usted empieza a sentir una molestia en u ojo, debe irse para urgencias. Pues, básicamente, empecé a sentir una molestia por mi ojo izquierdo y, luego de varios días, me revisaron”, agregó Andrés.

Desde luego, estas palabras generaron gran preocupación por parte del esposo de Manuela González, quien les anunció a sus seguidores que tuvieran precaución al momento de sentir alguna molestia. Así que explicó las causas que tiene en su ojo:

“Me revisó un rectinólogo y, me dijo que tenía un tema en la mácula de la retina y no me deja ver bien. Al parecer es una virosis y ayer me pusieron tres inyecciones. Por el momento no sabemos que es”, añadió Andrés.

¿Qué dijo la actriz Manuela González al ver el estado de salud de su esposo?

Recordemos que hace un largo periodo de tiempo, la actriz Manuela González hizo parte de la telenovela ‘Tía Alison’, del Canal RCN, en el que tuvo un importante personaje y sorprendió con su gran habilidad en el campo artístico.

Esto dijo Manuela González tras el complicado estado de salud de su esposo. | Foto: Canal RCN

Además, la actriz también expresó su preocupación al ver el complicado momento que está atravesando su esposo, pues le respondió, mediante un emotivo comentario, las siguientes palabras en las que le manifestó todo su apoyo:

