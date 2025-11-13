Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocido empresario, esposo de actriz colombiana, preocupa por su grave estado de salud: esto dijo

Reconocido empresario, esposo de famosa actriz colombiana causa preocupación por su grave estado de salud.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocido empresario, esposo de distinguida actriz preocupa por su grave estado de salud: esto dijo
¿Quién es el reconocido empresario que atraviesa por complicaciones de salud? | Fotos: Freepik.

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras video viral de reconocido empresario al confirmar su grave estado de salud en el que se encuentra en el momento.

Así también, el empresario no solo ha generado preocupación por parte de sus seguidores, sino que también, muchos han reaccionado por las palabras de su pareja, quien es una de las actrices más destacadas del país.

Artículos relacionados

¿Quién es el reconocido empresario, esposo de actriz colombiana que preocupa por su estado de salud?

El nombre de Andrés Vasco, reconocido empresario colombiano, quien se ha destacado a lo largo de su vida, en tener una empresa dedicada a la comercialización y fabricación de productos a base de coco, llamada ‘A coco’ y, por ser esposo de la actriz Manuela González, se ha convertido en tendencia tras confirmar el percance de salud por el que está atravesando.

Reconocido empresario, esposo de distinguida actriz preocupa por su grave estado de salud: esto dijo
Él es el esposo de la actriz Manuela González. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Andrés compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, un video en el que aparece con una venda en uno de sus ojos y les explicó a sus seguidores acerca del percance de salud que tiene:

“Como el freno de los carros, es el cuidado que debemos tener con nuestros ojos, hay que correr al médico, como deberíamos correr al taller, cuando los frenos fallan. Si usted empieza a sentir una molestia en u ojo, debe irse para urgencias. Pues, básicamente, empecé a sentir una molestia por mi ojo izquierdo y, luego de varios días, me revisaron”, agregó Andrés.

Artículos relacionados

Desde luego, estas palabras generaron gran preocupación por parte del esposo de Manuela González, quien les anunció a sus seguidores que tuvieran precaución al momento de sentir alguna molestia. Así que explicó las causas que tiene en su ojo:

“Me revisó un rectinólogo y, me dijo que tenía un tema en la mácula de la retina y no me deja ver bien. Al parecer es una virosis y ayer me pusieron tres inyecciones. Por el momento no sabemos que es”, añadió Andrés.

¿Qué dijo la actriz Manuela González al ver el estado de salud de su esposo?

Recordemos que hace un largo periodo de tiempo, la actriz Manuela González hizo parte de la telenovela ‘Tía Alison’, del Canal RCN, en el que tuvo un importante personaje y sorprendió con su gran habilidad en el campo artístico.

Reconocido empresario, esposo de distinguida actriz preocupa por su grave estado de salud: esto dijo
Esto dijo Manuela González tras el complicado estado de salud de su esposo. | Foto: Canal RCN

Además, la actriz también expresó su preocupación al ver el complicado momento que está atravesando su esposo, pues le respondió, mediante un emotivo comentario, las siguientes palabras en las que le manifestó todo su apoyo:

Artículos relacionados

“Te amo y todo va a estar bien, mi amor”, agregó la actriz Manuela González.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro fue hospitalizado Influencers

Valentino Lázaro rompió el silencio tras ser hospitalizado de urgencia: esto dijo

En las últimas horas el reconocido influenciador tuvo que ser llevado de urgencias tras sufrir grave afección médica que le impedía respirar.

Yaya reveló detalles de su relación actual con Melissa tras el reality. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reveló si tiene planes de recuperar su amistad con Melissa Gate

Yaya Muñoz sorprendió en un en vivo al hablar sin filtros de su relación con Melissa y confesar si existe o no la posibilidad de reencontrarse fuera del reality.

Aida Victoria Merlano reveló problema que enfrenta Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló el complejo problema que viene presentando tras su ruptura

Aida Victoria Merlano preocupa a sus fans tras mostrar el problema que enfrenta tras su separación con Juan David Tejada y crianza de su hijo.

Lo más superlike

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza anunció el estreno de 'Atrévete a Vivir', su propio documental

En las últimas horas, la actriz y productora Florinda Meza, reveló cuándo se estrenará su documental y el nombre de la plataforma donde será emitido.

La banda sonora de Simplemente Alicia conquista Netflix Netflix

La banda sonora de Simplemente Alicia conquista a Netflix: encuentra todas las canciones aquí

Colombianos en los Latin Grammy 2025 Premios Grammy

Latin Grammy 2025: a qué hora empieza y dónde seguir la ceremonia desde Colombia

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio