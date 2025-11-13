Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famoso comediante colombiano se hace viral tras robo que enfrentó: “Estoy en shock”

Reconocido comediante colombiano se hace viral tras el grave robo que enfrentó y causó preocupación por sus seguidores.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famoso comediante colombiano se hace viral tras robo que enfrentó: “Estoy en shock”
¿Quién es el reconocido comediante colombiano que enfrentó un robo? | Foto: Freepik

Uno de los comediantes y escritores más reconocidos del país se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confesar el complicado momento que vivió al estar en medio de un robo.

Además, el humorista realizó un video en sus redes sociales, anunciado por el complicado momento a nivel emocional que atravesó y muchos de sus seguidores han generado diversas opiniones al respecto.

Artículos relacionados

¿Quién es el reconocido comediante que enfrentó un robo?

El nombre de Daniel Alejandro Hoyos se ha convertido en tendencia en las últimas horas a través de las diferentes plataformas digitales tras causar preocupación por parte de sus seguidores al confesar el robo que enfrentó hace pocos días.

En su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, compartió un video hace pocos días, en el que se evidencia gran preocupación en su rostro y expresó las siguientes palabras:

“Les quiero contar que me acaban de atrac#r. Todavía estoy en shock. Todo fue así: estaba en un lugar, saqué mi Tablet para trabajar y pedí una soda. Luego, cuando pregunté por el precio, me dijeron que $9.000. Y ahí me lo entregaron tranquilo, pero pues le di el precio y salí corriendo de ahí. Entonces, ya estoy en mi auto. Hasta recibo me dieron. Colombia está muy insegura”, añadió Dany.

Artículos relacionados

Sin duda, las palabras del comediante generaron una ola de comentarios por parte de los internautas en su publicación, pues muchos consideraron que el precio que pagó por su bebida fue bastante “alto”. Así también, se compartieron múltiples reacciones al respecto.

Famoso comediante colombiano se hace viral tras robo que enfrentó: “Estoy en shock”
¿Qué dijo Dany Hoyos por el susto que vivió? | Foto: Freepik

¿En qué se ha destacado Dany Hoyos a lo largo de su trayectoria profesional?

Desde luego, Dany Hoyos ha adquirido un importante reconocimiento a lo largo de su amplia trayectoria profesional al demostrar la gran habilidad que tiene en la comedia.

Artículos relacionados

Famoso comediante colombiano se hace viral tras robo que enfrentó: “Estoy en shock”
¿Cómo se ha dado a conocer Dany Hoyos a través de las redes sociales? | Foto: Freepik

Así también, ha demostrado mediante sus redes sociales que una de las cosas que más disfruta hacer en su vida cotidiana es escribir y leer, pues ha realizado varias publicaciones en las que da consejos acerca de lecturas de importantes lectores, quienes se han destacado a nivel internacional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro fue hospitalizado Influencers

Valentino Lázaro rompió el silencio tras ser hospitalizado de urgencia: esto dijo

En las últimas horas el reconocido influenciador tuvo que ser llevado de urgencias tras sufrir grave afección médica que le impedía respirar.

Yaya reveló detalles de su relación actual con Melissa tras el reality. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reveló si tiene planes de recuperar su amistad con Melissa Gate

Yaya Muñoz sorprendió en un en vivo al hablar sin filtros de su relación con Melissa y confesar si existe o no la posibilidad de reencontrarse fuera del reality.

Aida Victoria Merlano reveló problema que enfrenta Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló el complejo problema que viene presentando tras su ruptura

Aida Victoria Merlano preocupa a sus fans tras mostrar el problema que enfrenta tras su separación con Juan David Tejada y crianza de su hijo.

Lo más superlike

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza anunció el estreno de 'Atrévete a Vivir', su propio documental

En las últimas horas, la actriz y productora Florinda Meza, reveló cuándo se estrenará su documental y el nombre de la plataforma donde será emitido.

La banda sonora de Simplemente Alicia conquista Netflix Netflix

La banda sonora de Simplemente Alicia conquista a Netflix: encuentra todas las canciones aquí

Colombianos en los Latin Grammy 2025 Premios Grammy

Latin Grammy 2025: a qué hora empieza y dónde seguir la ceremonia desde Colombia

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio