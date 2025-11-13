Famoso comediante colombiano se hace viral tras robo que enfrentó: “Estoy en shock”

Uno de los comediantes y escritores más reconocidos del país se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confesar el complicado momento que vivió al estar en medio de un robo.

Además, el humorista realizó un video en sus redes sociales, anunciado por el complicado momento a nivel emocional que atravesó y muchos de sus seguidores han generado diversas opiniones al respecto.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

¿Quién es el reconocido comediante que enfrentó un robo?

El nombre de Daniel Alejandro Hoyos se ha convertido en tendencia en las últimas horas a través de las diferentes plataformas digitales tras causar preocupación por parte de sus seguidores al confesar el robo que enfrentó hace pocos días.

En su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, compartió un video hace pocos días, en el que se evidencia gran preocupación en su rostro y expresó las siguientes palabras:

“Les quiero contar que me acaban de atrac#r. Todavía estoy en shock. Todo fue así: estaba en un lugar, saqué mi Tablet para trabajar y pedí una soda. Luego, cuando pregunté por el precio, me dijeron que $9.000. Y ahí me lo entregaron tranquilo, pero pues le di el precio y salí corriendo de ahí. Entonces, ya estoy en mi auto. Hasta recibo me dieron. Colombia está muy insegura”, añadió Dany.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la actuación! Falleció reconocido actor quien dejó importante legado en varias producciones

Sin duda, las palabras del comediante generaron una ola de comentarios por parte de los internautas en su publicación, pues muchos consideraron que el precio que pagó por su bebida fue bastante “alto”. Así también, se compartieron múltiples reacciones al respecto.

¿Qué dijo Dany Hoyos por el susto que vivió? | Foto: Freepik

¿En qué se ha destacado Dany Hoyos a lo largo de su trayectoria profesional?

Desde luego, Dany Hoyos ha adquirido un importante reconocimiento a lo largo de su amplia trayectoria profesional al demostrar la gran habilidad que tiene en la comedia.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el cuarto grupo y cómo elegir a tu preferida

¿Cómo se ha dado a conocer Dany Hoyos a través de las redes sociales? | Foto: Freepik

Así también, ha demostrado mediante sus redes sociales que una de las cosas que más disfruta hacer en su vida cotidiana es escribir y leer, pues ha realizado varias publicaciones en las que da consejos acerca de lecturas de importantes lectores, quienes se han destacado a nivel internacional.