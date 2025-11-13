Luisa Fernanda W reveló cómo se enteró que fue elegida para ser parte de Zootopia 2

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
En las últimas horas, Luisa Fernanda W anunció que hizo el doblaje para uno de los nuevos personajes de Zootopia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Luisa Fernanda asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el estudio Mediapro.
Luisa Fernanda W anunció que hizo doblaje para la película Zootopia. Foto | Jason Koerner.

n las últimas horas, Luisa Fernanda W emocionó a sus fans tras anunciar que hará parte de Zootopia 2, la nueva película de Disney que en pocos días llegará a las salas de cine.

¿Luisa Fernanda W será parte de Zootopia 2? Esto dijo la creadora de contenido

Tras compartir con sus seguidores que hizo el doblaje de uno de los personajes de esta nueva entrega, la reconocida creadora de contenido reveló detalles de cómo se enteró que había sido seleccionada, dejando ver con su relato lo mucho que para ella significa alcanzar este punto en su carrera.

"Entonces, cuando me anunciaron que había quedado en el personaje, no ustedes no se imaginan, yo me puse a llorar de la felicidad porque volví a conectar con esa Luisa que empezó haciendo doblajes de la Barbie en redes sociales", fueron las palabras de la influenciadora.

De acuerdo con la antioqueña, la posibilidad de hacer este doblaje para una película de Disney, le permitió conectar con ese sueño que siempre tuvo, y era justamente esto que está viviendo en la actualidad y que hoy es una realidad.

Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
Esto dijo Luisa Fernanda W tras su participación en Zootopia. Foto | Canal RCN.

¿Para cuál personaje de Zootopia hizo el doblaje de Luisa Fernanda W?

Teniendo en cuenta la reciente publicación de Luisa Fernanda, se trata de la Capitana Hoggbottom, un personaje que se sumó a esta historia y que promete encantar al público.

Por medio de sus historias, la también empresaria dio a conocer el trailer oficial del la película en donde se puede apreciar su personaje, "¿Me escucharon? (no estorben novatos) de verdad no se la pierdan", escribió.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
Luisa Fernanda W compartió detalles de cómo se enteró de su participación en Zootopia. Foto | Canal RCN.

Según lo comentó la paisa, ella aún no ha visto el filme, pues lo único que pudo ver son los fragmentos en los que ella hizo el doblaje, por lo que se mostró ansiosa de poder disfrutar de la película.

Zootopia llegará a las salas de cines en Estados Unidos el próximo miércoles 26 de noviembre y en Colombia el 27 del mismo mes.

Por ahora, Luisa Fernanda así como miles de seguidores, esperan expectantes poder asistir a las salas de cine para ser testigos de este importante logro y, por su puesto, ver el filme tan esperado por muchos fanáticos.

