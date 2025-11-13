Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Florinda Meza anunció el estreno de 'Atrévete a Vivir', su propio documental

En las últimas horas, la actriz y productora Florinda Meza, reveló cuándo se estrenará su documental y el nombre de la plataforma donde será emitido.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad.
Esta es la fecha de estreno del documental de Florinda Meza. Foto | Carlos Tischler.

E

n las últimas horas, salió a la luz la fecha oficial en la que se llevará a cabo el estreno del documental 'Atrévete a vivir', una producción basada en la historia de la actriz y productora que promete ofrecer una mirada mucho más amplia de lo que ha sido su vida.

Artículos relacionados

¿Cuándo se estrena el nuevo documental de Florinda Meza?

El documental, que se lanzará en México, llegará a la plataforma Prime Video el próximo 25 de noviembre y está dirigido por Javier Domz, con un relato en el que buscan mostrar desde otra perspectiva su carrera artística y su relación con Roberto Gómez Bolaños.

Artículos relacionados

Y es que, a raíz de la controversia que generó la bioserie sobre la vida del recordado humorista, Meza decidió abrirse un espacio para contar su versión de la historia, pues, cabe señalar, meses atrás cuando la producción se estrenó, fue duramente cuestionada por el público.

Artículos relacionados

De acuerdo con lo informado por su director, el objetivo de este largometraje no es precisamente responder a lo que se contó en la serie de Chespirito, es más bien una posibilidad para presentar "una visión más completa y humana de la actriz", pues se hizo con el fin de poder darle voz a Florinda para que ella también pueda compartir "sus memorias sin intermediarios".

Roberto Gómez Bolaños responde a las preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa el 26 de abril de 2007.
Florinda Meza estrena su propio documental. Foto | Mauricio DUEÑA.

¿Qué día se estrena ''Atrévete a vivir: Florinda Meza"?

Así mismo, se conoció que el documental que narrará la vida de mujer que dio vida a 'Doña Florinda' en el Chavo del 8, tendrá una duración aproximada de una hora y estará disponible a partir del 25 de este mes.

Roberto Gómez Bolaños (D) conocido como Chespirito, y por sus personajes "El Chavo del 8" y "Chapulín Colorado", es besado por su esposa Florinda Meza, durante la presentación de su libro autobiográfico.
Florinda Meza anunció la fecha de estreno de su documental. Foto | Susana Gonzalez.

Cabe señalar que a lo largo de esta producción, se contarán varios aspectos desconocidos de la actriz, como lo fueron sus comienzos en el mundo del entretenimiento, sus personajes en programas como El Chavo del 8, y, por su puesto, su historia con Gómez Bolaños. Además, abordarán otros temas personales como lo fue enfrentar la pérdida del humorista tras su fallecimiento en el año 2014.

Como dato adicional, el documental cuenta con varios testimonios de importantes figuras del entretenimiento mexicano como lo son Juan Antonio Edwards, Francisco Gattorno, Óscar Bonfiglio, Alejandra Ávalo y Aylín Mujica.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

¿Qué fruta le jugó una mala pasada a Manelyk González? Talento internacional

Manelyk González vivió incómodo momento tras excederse con el consumo de esta fruta

Manelyk González divirtió al confesar que pasó un momento incómodo después de consumir en exceso una fruta específica.

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY L.A. Live. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar confiesa que Christian Nodal se molesta si se quita su anillo de boda

En pleno concierto, la cantante Ángela Aguilar desató diversas reacciones al referirse a qué piensa Christian Nodal si se quita el anillo.

¿Por qué critican a Ángela Aguilar por imitar a Freddie Mercury en pleno show? Ángela Aguilar

Critican a Ángela Aguilar por imitar icónica frase de Freddie Mercury en su show en vivo

Ángela Aguilar fue criticada en redes luego de que, durante uno de sus conciertos, imitara una icónica frase de Freddie Mercury.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano reveló problema que enfrenta Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló el complejo problema que viene presentando tras su ruptura

Aida Victoria Merlano preocupa a sus fans tras mostrar el problema que enfrenta tras su separación con Juan David Tejada y crianza de su hijo.

La banda sonora de Simplemente Alicia conquista Netflix Netflix

La banda sonora de Simplemente Alicia conquista a Netflix: encuentra todas las canciones aquí

Colombianos en los Latin Grammy 2025 Premios Grammy

Latin Grammy 2025: a qué hora empieza y dónde seguir la ceremonia desde Colombia

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio