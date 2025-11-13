Florinda Meza anunció el estreno de 'Atrévete a Vivir', su propio documental

E

n las últimas horas, salió a la luz la fecha oficial en la que se llevará a cabo el estreno del documental 'Atrévete a vivir', una producción basada en la historia de la actriz y productora que promete ofrecer una mirada mucho más amplia de lo que ha sido su vida.

¿Cuándo se estrena el nuevo documental de Florinda Meza?

El documental, que se lanzará en México, llegará a la plataforma Prime Video el próximo 25 de noviembre y está dirigido por Javier Domz, con un relato en el que buscan mostrar desde otra perspectiva su carrera artística y su relación con Roberto Gómez Bolaños.

Y es que, a raíz de la controversia que generó la bioserie sobre la vida del recordado humorista, Meza decidió abrirse un espacio para contar su versión de la historia, pues, cabe señalar, meses atrás cuando la producción se estrenó, fue duramente cuestionada por el público.

De acuerdo con lo informado por su director, el objetivo de este largometraje no es precisamente responder a lo que se contó en la serie de Chespirito, es más bien una posibilidad para presentar "una visión más completa y humana de la actriz", pues se hizo con el fin de poder darle voz a Florinda para que ella también pueda compartir "sus memorias sin intermediarios".

Florinda Meza estrena su propio documental. Foto | Mauricio DUEÑA.

¿Qué día se estrena ''Atrévete a vivir: Florinda Meza"?

Así mismo, se conoció que el documental que narrará la vida de mujer que dio vida a 'Doña Florinda' en el Chavo del 8, tendrá una duración aproximada de una hora y estará disponible a partir del 25 de este mes.

Florinda Meza anunció la fecha de estreno de su documental. Foto | Susana Gonzalez.

Cabe señalar que a lo largo de esta producción, se contarán varios aspectos desconocidos de la actriz, como lo fueron sus comienzos en el mundo del entretenimiento, sus personajes en programas como El Chavo del 8, y, por su puesto, su historia con Gómez Bolaños. Además, abordarán otros temas personales como lo fue enfrentar la pérdida del humorista tras su fallecimiento en el año 2014.

Como dato adicional, el documental cuenta con varios testimonios de importantes figuras del entretenimiento mexicano como lo son Juan Antonio Edwards, Francisco Gattorno, Óscar Bonfiglio, Alejandra Ávalo y Aylín Mujica.