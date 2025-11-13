Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano reveló el complejo problema que viene presentando tras su ruptura

Aida Victoria Merlano preocupa a sus fans tras mostrar el problema que enfrenta tras su separación con Juan David Tejada y crianza de su hijo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano reveló problema que enfrenta
Aida Victoria Merlano se sinceró sobre problema que enfrenta. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores en la jornada del 13 de noviembre al revelar en sus redes sociales le problema que viene teniendo en el último tiempo.

¿Cuál es el problema que Aida Victoria Merlano enfrenta tras su ruptura?

La influenciadora ha preferido mantener total reserva sobre su vida sentimental tras su ruptura con Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano.

La creadora de contenido ha dejado claro que este tema es de su total privacidad y aunque ha dejado mensajes al aire o indirectas, ha sido poco lo que ha hablado de lo que ha vivido tras su ruptura.

Sin embargo, recientemente la influenciadora decidió mostrarles a sus seguidores algo que viene enfrentando y que le ha empezado a afectar a nivel emocional y físico.

El curioso mensaje de la Hija de Juan David Tejada para Aida Victoria.
Aida Victoria Merlano se sinceró sobre problema que viene enfrentando. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue el video en el que Aida Victoria Merlano mostró el problema que enfrenta?

Aida Victoria Merlano compartió un video en el que se mostraba desde que levantaba de su cama en donde muestra gestos de cansancio y desespero.

En el audiovisual se observa a la influenciadora caminando con bastante preocupación y signos de mal descanso por toda su casa.

Junto al video, Aida Victoria Merlano dejó un mensaje en el que expresó su preocupación por no estar descansando bien en el último tiempo tras su ruptura amorosa y todo el proceso que ha vivido con el crecimiento de su bebé.

Otro día durmiendo 8 horas y parándome cansada (emoji llorando)

¿Por qué se puede afectar el sueño tras una ruptura amorosa? Expertos lo explican

La reciente ruptura de Aida Victoria Merlano con Juan David Tejada podría explicar los problemas de sueño que ella ha mencionado en redes.

Según expertos médicos, después de una separación, es común que la mente entre en un estado de alerta emocional: hay más estrés, ansiedad y pensamientos repetitivos sobre lo ocurrido.

Estos factores elevan el cortisol, la hormona del estrés, lo que dificulta quedarse dormido y mantener un sueño profundo.

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue
Aida Victoria Merlano reveló que viene presentando problemas para conciliar el sueño. (Foto: Freepik)
