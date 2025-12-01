Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Captan a Aida Merlano cantando despechada tras rumores de romance entre su ex y Juliana Calderón

¿Indirecta? Aida Victoria Merlano se dejó ver cantando despechada luego de los rumores de romance de su ex, Juan David Tejada.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano cantando música de despecho
Aida Victoria Merlano sorprendió al aparecer cantando despechada. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Aida Victoria Merlano ha empezado a ser tendencia en las últimas horas luego que se revelara un video en el que quedó captada cantando música de despecho.

¿Aida Victoria Merlano reaccionó al supuesto romance de Juliana Calderón y Juan David Tejada?

En los últimos días el nombre de la expareja y papá del hijo de Aida Victoria, Juan David Tejada, empezó a ser tendencia luego de ser vinculado con Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón.

La influenciadora en medio de esta ola de rumores que la vinculaban con Juan David Tejada decidió salir a confirmar que estaba en una relación sentimental sin revelar el nombre y tampoco rostro de su pareja.

Este acto de Juliana encendió la polémica y más al mantener en secreto la identidad de su nueva pareja. En medio de esto, Aida Victoria Merlano se dejó ver cantando música despechada.

Juliana Calderón manda mensajes que muchos relacionan con el ex de Aida.
Aida Victoria Merlano es captada cantando música de despecho tras rumores de su ex con Juliana Calderón. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál es el video en el que se ve a Aida Victoria Merlano cantando despechada?

En el audiovisual se observa a Aida Victoria Merlano cantando con gran sentimiento la canción "Mi decisión" de Jhonny Rivera, Sebastián Ayala y Andy Rivera.

La parte que la influenciadora se muestra cantando habla sobre una persona por la que dio todo en su vida, pero que decide marcharse por decisión propia y más no porque el amor se haya terminado.

Y sé que yo me voy. Y que algún día volveré. Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré, pero me queda que por ti todo intenté.


Precisamente, la influenciadora compartió el video y su reacción en donde dejó una curiosa pulla tras se grabada cantando música de despecho.

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano tras ser captada cantando despechada?

Aida Victoria Merlano expresó con ironía tras captada cantando música de despecho que ya no podía cantar con tranquilidad mientras hacía los quehaceres de la casa.

Ya uno no puede escuchar musiquita haciendo aseo porque le quieren hacer burla a uno.

Sin embargo, la influenciadora dejó una especie de indirecta junto al video en la que hizo referencia a que estaba enfocada en sí misma y no en la vida de otras personas.

El verdadero: "En la mía, porque en la de otro me atraso"

Aida Victoria revela cómo sería como suegra y sorprende a todos
Aida Victoria Merlano reaccionó a su video cantando despechada. (Foto: Canal RCN)
