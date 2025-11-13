Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manelyk González vivió incómodo momento tras excederse con el consumo de esta fruta

Manelyk González divirtió al confesar que pasó un momento incómodo después de consumir en exceso una fruta específica.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué fruta le jugó una mala pasada a Manelyk González?
La fruta que causó un inesperado problema a Manelyk González. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora mexicana Manelyk González, quien recientemente debutó como actriz en una llamativa serie, divirtió a sus cientos de seguidores al compartir una inesperada anécdota en la que el consumo de una fruta en exceso se vio involucrada.

¿Qué fruta hizo pasar un incómodo momento a Manelyk González?

En una reciente historia en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Manelyk González compartió con emoción el gusto que había adquirido por una fruta en particular: la pitaya.

¿Por qué esta fruta puso en aprietos a Manelyk González?
Manelyk González sufrió molestias tras excederse con el consumo de pitaya. (Foto Canal RCN).

En los últimos días, la influenciadora mexicana promovió su consumo debido a lo bien que sabía, sin imaginar los efectos secundarios que esto traería.

“Team pitaya. Nueva palabra para mí y mi corrector”, escribió la creadora de contenido junto a la fotografía de esta fruta.

Sin embargo, horas más tarde reapareció en la misma red social con un inesperado comentario que divirtió a sus seguidores, pues advirtió a los internautas que no debían consumirla en exceso y explicó que, tras comerla constantemente, no podía salir del baño.

“No abusen de la pitaya, repito, no abusen de la pitaya. Desayuné, comí y, por si fuera poco, regresé de mi masaje y comí más. Shikas, no salgo del baño. No más team pitaya”.

Con esto, Manelyk dejó una divertida advertencia para sus seguidores, quienes no dudaron en reaccionar entre risas ante los efectos inesperados de la fruta.

¿Cuáles son los efectos secundarios del consumo excesivo de pitaya, la fruta que encantó a Manelyk?

Vale la pena destacar que, aunque la pitaya es rica en nutrientes y muy saludable, su consumo en exceso puede generar algunos efectos secundarios que pondrían en aprietos a quienes la disfrutan demasiado.

Manelyk González reveló los efectos secundarios de comer demasiada pitaya
La pitaya le provocó malestar a Manelyk González tras consumirla en exceso. (Foto Canal RCN).

Los principales efectos son el malestar digestivo, debido a su alto contenido de fibra, y posibles reacciones alérgicas como urticaria, picazón o hinchazón. Además, en personas con diabetes podría causar una disminución excesiva del nivel de azúcar en la sangre.

Por ello, los expertos recomiendan consumir esta fruta en pequeñas cantidades, para que el sistema digestivo se adapte sin causar molestias ni reacciones incómodas.

