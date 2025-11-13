Salud de Yina Calderón preocupa tras confesión en La mansión de Luinny: "Me siento débil"

Yina Calderón ha dado bastante de qué hablar con su participación en La mansión de Luinny en donde ha tenido varios encontronazos con compañeros del reality.

¿Qué problema de salud enfrenta Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Yina Calderón recientemente se dirigió a una de las cámaras de la casa de estudio para confesar que se sentía mal a nivel emocional y físico.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que no se sentía bien y que tenía dudas de los orígenes de sus síntomas.

La influenciadora aseguró que tenía sospechas de sus síntomas, ya que los estaba asociando a una posible bruj*ría.

Yo quiero que ustedes me digan ¿cómo uno siente que le están haciendo brujerí*?

Yina Calderón se sinceró sobre problema de salud. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Qué síntomas aseguró Yina Calderón que viene sintiendo?

Yina Calderón confesó que los síntomas que venía teniendo era debilidad en todo su cuerpo y también vomito.

He vomitado mucho. Me siento como débil, no sé cómo explicárselos.

Yina Calderón aseguró que no sabía cómo explicar todo lo mal que se venía sintiendo y por eso, esto le había generado dudas sobre si no era solo un malestar general.

Como era de esperarse estas declaraciones de Yina Calderón han generado preocupación entre sus seguidores, quienes le han expresado que de seguir sintiéndose mal lo mejor era levantar la mano y pedir una revisión médica.

¿Por qué Yina Calderón culpó a compañera de La mansión de Luinny de sus sentimientos?

Cabe recordar que, Yina Calderón en las últimas horas fue tendencia luego de pasarse de tragos en la competencia y anunciar que se iría del reality.

Precisamente, la influenciadora asoció algunos de sus síntomas con este suceso tras pasarse de tragos.

Quiero pedir una disculpa, no volverá a suceder, sin licor también soy como soy.

Curiosamente, Yina Calderón señaló a su compañera Chanel, con quien ha tenido varios encontronazos y conflictos como la posible causante de su malestar, por lo que pidió ayuda a sus seguidores en averiguar si ella le estaba haciendo algo.

¿Será que esa Chanel me está haciendo algo? Yo no creo en eso, pero no sé por qué.