Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salud de Yina Calderón preocupa tras confesión en La mansión de Luinny: "Me siento débil"

Yina Calderón confesó que no se encuentra bien en La mansión de Luinny y culpa a compañera de sus síntomas.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón confiesa que no se siente bien
Yina Calderón se sinceró sobre su estado de salud. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Yina Calderón ha dado bastante de qué hablar con su participación en La mansión de Luinny en donde ha tenido varios encontronazos con compañeros del reality.

Artículos relacionados

¿Qué problema de salud enfrenta Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Yina Calderón recientemente se dirigió a una de las cámaras de la casa de estudio para confesar que se sentía mal a nivel emocional y físico.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que no se sentía bien y que tenía dudas de los orígenes de sus síntomas.

La influenciadora aseguró que tenía sospechas de sus síntomas, ya que los estaba asociando a una posible bruj*ría.

Yo quiero que ustedes me digan ¿cómo uno siente que le están haciendo brujerí*?

Yina Calderón confesó que tiene problema de slaud
Yina Calderón se sinceró sobre problema de salud. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué síntomas aseguró Yina Calderón que viene sintiendo?

Yina Calderón confesó que los síntomas que venía teniendo era debilidad en todo su cuerpo y también vomito.

He vomitado mucho. Me siento como débil, no sé cómo explicárselos.

Yina Calderón aseguró que no sabía cómo explicar todo lo mal que se venía sintiendo y por eso, esto le había generado dudas sobre si no era solo un malestar general.

Como era de esperarse estas declaraciones de Yina Calderón han generado preocupación entre sus seguidores, quienes le han expresado que de seguir sintiéndose mal lo mejor era levantar la mano y pedir una revisión médica.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón culpó a compañera de La mansión de Luinny de sus sentimientos?

Cabe recordar que, Yina Calderón en las últimas horas fue tendencia luego de pasarse de tragos en la competencia y anunciar que se iría del reality.

Precisamente, la influenciadora asoció algunos de sus síntomas con este suceso tras pasarse de tragos.

Quiero pedir una disculpa, no volverá a suceder, sin licor también soy como soy.

Curiosamente, Yina Calderón señaló a su compañera Chanel, con quien ha tenido varios encontronazos y conflictos como la posible causante de su malestar, por lo que pidió ayuda a sus seguidores en averiguar si ella le estaba haciendo algo.

¿Será que esa Chanel me está haciendo algo? Yo no creo en eso, pero no sé por qué.

Yina Calderón
Yina Calderón reveló que no se siente bien en La mansión de Luinny. (Foto del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro fue hospitalizado Influencers

Valentino Lázaro rompió el silencio tras ser hospitalizado de urgencia: esto dijo

En las últimas horas el reconocido influenciador tuvo que ser llevado de urgencias tras sufrir grave afección médica que le impedía respirar.

Yaya reveló detalles de su relación actual con Melissa tras el reality. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reveló si tiene planes de recuperar su amistad con Melissa Gate

Yaya Muñoz sorprendió en un en vivo al hablar sin filtros de su relación con Melissa y confesar si existe o no la posibilidad de reencontrarse fuera del reality.

Aida Victoria Merlano reveló problema que enfrenta Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló el complejo problema que viene presentando tras su ruptura

Aida Victoria Merlano preocupa a sus fans tras mostrar el problema que enfrenta tras su separación con Juan David Tejada y crianza de su hijo.

Lo más superlike

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza anunció el estreno de 'Atrévete a Vivir', su propio documental

En las últimas horas, la actriz y productora Florinda Meza, reveló cuándo se estrenará su documental y el nombre de la plataforma donde será emitido.

La banda sonora de Simplemente Alicia conquista Netflix Netflix

La banda sonora de Simplemente Alicia conquista a Netflix: encuentra todas las canciones aquí

Colombianos en los Latin Grammy 2025 Premios Grammy

Latin Grammy 2025: a qué hora empieza y dónde seguir la ceremonia desde Colombia

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio