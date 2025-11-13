Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz reveló si tiene planes de recuperar su amistad con Melissa Gate

Yaya Muñoz sorprendió en un en vivo al hablar sin filtros de su relación con Melissa y confesar si existe o no la posibilidad de reencontrarse fuera del reality.

Sharik Guzmán
Yaya reveló detalles de su relación actual con Melissa tras el reality.
Yaya reveló detalles de su relación actual con Melissa tras el reality.

Durante un reciente en vivo, Yaya Muñoz sorprendió a sus seguidores al hablar con total sinceridad sobre la relación que tuvo y perdió con Melissa, conocida públicamente como Melissa Gate.

¿Qué dijo Yaya sobre una posible amistad con Melissa en el futuro?

Aunque desde la salida de La Casa de los Famosos Colombia ambas han mantenido distancia, Yaya dejó claro que no descarta una reconciliación, pero solo cuando su proceso personal de sanación esté más avanzado.

 

“Me gustaría sanar para liberarme de todo lo que pasó”, comentó, haciendo referencia a tensiones, malentendidos y episodios emocionales que se intensificaron durante su convivencia en el reality. Según explicó, la presión del encierro y la exposición constante afectaron las relaciones entre varios participantes, incluida la suya con Melissa.

¿Por qué Yaya quiere hablar con Melissa fuera del personaje de ‘Melissa Gate’?

Uno de los puntos más importantes que destacó Yaya es que, de intentar reconstruir ese vínculo, lo haría únicamente con Melissa Puerta, la mujer detrás del personaje. Aclaró que Melissa Gate, como figura pública, es una construcción diseñada para generar impacto, polémica y entretenimiento; un personaje que, según ella, ha terminado opacando la esencia real de Melissa.

“Si algún día me acerco, será a Melissa Puerta. No a Melissa Gate”, dijo con firmeza, subrayando que la reconciliación tendría que darse desde la autenticidad, sin cámaras, sin shows y sin el peso de la figura mediática que se ha hecho viral por su actitud desafiante.

¿Qué recuerdos compartió Yaya sobre su convivencia en el reality?

En medio de sus reflexiones, Yaya también mencionó un episodio que marcó su percepción de Melissa fuera del espectáculo. Recordó una noche en la que los participantes decidieron jugar a las escondidas para liberar tensiones dentro de la casa. Fue ahí donde, según contó, pudo ver una versión completamente distinta de su compañera.

Mientras la observaba correr y esconderse, Yaya notó una chispa casi infantil, una naturalidad que la conmovió y que contrastaba con la imagen fuerte y polémica de Melissa Gate. “Era como ver a una niña pequeña jugando”, relató. “Vi a una mujer noble, sencilla, que creo que se ha ido apagando cuando deja que su personaje la consuma”.

Ese recuerdo, confesó, fue uno de los momentos que más le reveló que detrás del personaje hay una persona con una sensibilidad que muchos no alcanzan a ver.

Aunque Yaya no aseguró que la reconciliación vaya a suceder pronto, sí dejó abierta la puerta a un reencuentro más humano y genuino en el futuro. Por ahora, su prioridad es sanar, entender lo que vivió y permitir que el tiempo acomode las piezas necesarias para que ambas puedan reencontrarse desde la paz y no desde el conflicto.

