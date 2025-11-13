Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina hizo una llamada en La Mansión de Luinny y envió un mensaje a sus seguidores

La llamada que recibió Yina Calderón en La Mansión de Luinny desató alegría, mensajes para sus fans y una promesa sobre su comportamiento en el reality.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yina Calderón sorprende al prometer ser “una mejor persona
Yina Calderón reflexiona y promete mejorar su comportamiento en la mansión. (foto: Canal RCN)

La Mansión de Luinny vivió uno de sus momentos más emotivos cuando la producción decidió romper la rutina del encierro y permitir que los concursantes usaran sus teléfonos durante diez minutos.

¿Cómo reaccionaron los participantes ante la inesperada llamada a casa?

La noticia tomó por sorpresa a todos, generando una mezcla de lágrimas, risas y abrazos por la oportunidad de escuchar las voces de sus seres queridos, algo que se ha convertido en un tesoro dentro del intenso reality dominicano.

Entre los participantes, una de las más conmovidas fue Yina Calderón, quien no dudó en marcar el número de su hermana, Juliana Calderón. La conversación fluyó entre risas nerviosas y un gran desahogo emocional, demostrando lo necesario que era ese pequeño respiro para quienes viven bajo la presión constante de las cámaras.

¿Qué mensaje envió Yina Calderón a sus seguidores?

Durante esos breves minutos de acceso al mundo exterior, Yina también aprovechó para hablarle directamente a su audiencia digital. Agradeció con sinceridad el apoyo que ha recibido en redes sociales, especialmente a través de los super chats, que se han convertido en una señal clara de cuánto la respaldan sus seguidores incluso desde la distancia.

La influenciadora también mostró un lado más vulnerable al pedirles que no la abandonen y que comprendan las situaciones complicadas que ha protagonizado dentro del reality. Reconoció que algunos de sus comportamientos se dieron bajo los efectos del alcohol y que, aunque no se siente orgullosa de ciertos episodios, está dispuesta a asumir las consecuencias y trabajar en mejorar.

“Perdónenme por algunas escenas. Sé que no han sido fáciles de ver”, expresó con visible arrepentimiento, sentando un precedente dentro de su participación en el programa.

¿Qué medidas tomó la producción respecto a los incidentes de Yina?

Tras varias polémicas y momentos tensos relacionados con el consumo de alcohol, Yina reveló que la producción tomó la decisión de retirar por completo las bebidas alcohólicas de la mansión. Según contó, esta medida busca evitar nuevos desencuentros y permitir que el ambiente sea más tranquilo para todos los convivientes.

Además, aseguró que está comprometida a comportarse de manera distinta en adelante, entendiendo que está en juego tanto su permanencia en el reality como la imagen que proyecta ante el público. “Voy a tratar de ser mejor”, dijo durante su llamada, dejando claro que desea mostrar una versión más controlada y consciente de sí misma.

Con esta inesperada dinámica, La Mansión de Luinny no solo regaló un momento de alivio emocional, sino que también dejó ver procesos personales profundos que viven los participantes, especialmente Yina Calderón, quien ahora enfrenta el desafío de recomponer su camino dentro del juego y ante su propia audiencia.

