Valentino Lázaro rompió el silencio tras ser hospitalizado de urgencia: esto dijo

En las últimas horas el reconocido influenciador tuvo que ser llevado de urgencias tras sufrir grave afección médica que le impedía respirar.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valentino Lázaro fue hospitalizado
El reconocido influenciador contó detalles de lo que le sucedió. (Fotos Freepik)

En las últimas horas se conoció que un reconocido influenciador y exaspirante a La casa de los famosos Colombia tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

¿Por qué tuvieron que hospitalizar a Valentino Lázaro?

La preocupación se encendió entre los fans de Valentino Lázaro, luego que él mismo revelara que tuvo que ser llevado a urgencias por una situación médica que se complicó en cuestión de minutos.

Según contó, todo comenzó con lo que parecía ser una alergia, pero rápidamente se convirtió en un episodio crítico: su garganta comenzó a cerrarse, dificultándole cada vez más la respiración.

Ante la gravedad de los síntomas, fue trasladado de inmediato al hospital, donde los médicos actuaron para estabilizarlo y evitar un desenlace mayor.

Esta en urgencias porque me dio una alergia y se me cerró la garganta, lo que impedía que pudiera respirar, así que me hospitalizaron.

Valentino Lázaro reveló lo que le pasó
Valentino Lázaro sufrió grave percance de salud. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Valentino Lázaro rompió el silencio tras ser hospitalizado, ¿qué dijo?

El equipo de redes de Valentino Lázaro compartió un video en el que dejaron ver al influenciador dentro del centro médico siendo atendido y en el que le colocaron medicamentos para controlarle sus síntomas.

Precisamente, el influenciador aseguró "odio que me pongan intravenosas", ya que tuvieron que colocarle varias inyeccion*s con medicamentos.

Sin embargo, el influenciador mostró cómo sus manos y varias partes de su cuerpo se le colocaron de color rojo y le dio una intensa piquiña.

Mis manos eran rojas y me ardía y no podía dejar de rascarme todo el cuerpo.

¿Qué se sabe del estado de salud de Valentino Lázaro tras ser hospitalizado?

El influenciador junto a su equipo trataron de contarles detalles a sus seguidores de lo que le sucedió al influenciador, por lo que le pidieron a sus seguidores enviarle la mejor energía.

Sin embargo, el último comunicado del influenciador en sus redes fue diciendo que seguía hospitalizado y por el momento no le darían salida.

Sigo hospitalizado.

Valentina Lázaro como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2025.
Valentino reveló que está hospitalizado. (Foto Canal RCN)
