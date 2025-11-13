Claudia Bahamón despidió a Raúl Ocampo con conmovedor mensaje: "el miedo no detiene la muerte"
La presentadora Claudia Bahamón rompió el silencio tras la eliminación de Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
La reciente salida de Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity, sigue generando reacciones entre quienes tuvieron la oportunidad de coincidir con él al interior de la cocina más importante del mundo.
¿Qué dijo Claudia Bahamón tras la salida de Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity?
Como es habitual, Claudia Bahamón, se pronunció en redes sociales para hacer una sentida dedicatoria al exparticipante y expresarle todo su cariño por medio de un post que acompañó de unas encantadoras fotografías en las que ambos posaron abrazados y sosteniendo una hoja que tiene escrita la siguiente frase: “El miedo no detiene la muerte, detiene la vida”.
"Raúl de nuestra vida querido, tu paso por esta cocina fue mucho más que una competencia: fue una lección de humanidad. Nos regalaste risas, cariño, generosidad y esa energía tan tuya que ilumina cada espacio que habitas. Eres auténtico, genuino, sensible, divertido y profundamente amoroso", escribió la presentadora.
¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón a la salida de Raúl Ocampo?
Allí, la conductora del reality de cocina, aseguró que la frase de cierre del actor, “el miedo no detiene la muerte, detiene la vida", dejó una huella imborrable en todos, además afirmó que su paso por la cocina estuvo lleno de vida, esa que, según ella, se comparte, se entrega y se goza con el alma.
Por último, Bahamón no perdió la oportunidad para agradecerle a la excompetidor por recordarles que cocinar así como vivir, se hace con el corazón abierto y los miedos de frente. "Te admiro, te quiero y te celebro siempre", concluyó.
¿Por qué Raúl Ocampo se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity?
Cabe señalar que para el reto en el que salió Ocampo, el jurado les anunció a las celebridades que el ingrediente principal sería el café de Tostao, por lo que debían hacer una preparación de un plato de sal en que hicieran uso de ingrediente.
Sin embargo, al presentar 'Sigue y te sirves', los chefs fueron claros que, pese a ser una propuesta muy arriesgada, la proteína no estaba en su punto de cocción, razón que lo llevó a convertirse en el eliminado y quedarse por fuera del 'Top 6'.