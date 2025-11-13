Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Claudia Bahamón despidió a Raúl Ocampo con conmovedor mensaje: "el miedo no detiene la muerte"

La presentadora Claudia Bahamón rompió el silencio tras la eliminación de Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Raúl Ocampo y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Esto dijo Claudia Bahamón tras la eliminación de Raúl Ocampo. Foto | Canal RCN.

La reciente salida de Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity, sigue generando reacciones entre quienes tuvieron la oportunidad de coincidir con él al interior de la cocina más importante del mundo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Claudia Bahamón tras la salida de Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity?

Como es habitual, Claudia Bahamón, se pronunció en redes sociales para hacer una sentida dedicatoria al exparticipante y expresarle todo su cariño por medio de un post que acompañó de unas encantadoras fotografías en las que ambos posaron abrazados y sosteniendo una hoja que tiene escrita la siguiente frase: “El miedo no detiene la muerte, detiene la vida”.

Artículos relacionados

"Raúl de nuestra vida querido, tu paso por esta cocina fue mucho más que una competencia: fue una lección de humanidad. Nos regalaste risas, cariño, generosidad y esa energía tan tuya que ilumina cada espacio que habitas. Eres auténtico, genuino, sensible, divertido y profundamente amoroso", escribió la presentadora.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón a la salida de Raúl Ocampo?

Allí, la conductora del reality de cocina, aseguró que la frase de cierre del actor, “el miedo no detiene la muerte, detiene la vida", dejó una huella imborrable en todos, además afirmó que su paso por la cocina estuvo lleno de vida, esa que, según ella, se comparte, se entrega y se goza con el alma.

Raúl Ocampo y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Así despidió Claudia Bahamón a Raúl Ocampo. Foto | Canal RCN.

Por último, Bahamón no perdió la oportunidad para agradecerle a la excompetidor por recordarles que cocinar así como vivir, se hace con el corazón abierto y los miedos de frente. "Te admiro, te quiero y te celebro siempre", concluyó.

¿Por qué Raúl Ocampo se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity?

Cabe señalar que para el reto en el que salió Ocampo, el jurado les anunció a las celebridades que el ingrediente principal sería el café de Tostao, por lo que debían hacer una preparación de un plato de sal en que hicieran uso de ingrediente.

Raúl Ocampo y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
La emotiva dedicatoria de Claudia Bahamón a Raúl Ocampo. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, al presentar 'Sigue y te sirves', los chefs fueron claros que, pese a ser una propuesta muy arriesgada, la proteína no estaba en su punto de cocción, razón que lo llevó a convertirse en el eliminado y quedarse por fuera del 'Top 6'.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Triana reveló los problemas de salud que tiene debido a su obesidad Influencers

Reconocido influencer reveló entre lágrimas las enfermedades que padece tras años de obesidad

Camilo Triana reveló a sus seguidores las secuelas que le dejó la obesidad tras años de malos hábitos.

Sara Corrales confirma que está embarazada Talento nacional

¡Sara Corrales está embarazada! La actriz compartió el video en el que anuncia que será mamá

Sara Corrales confirmó su embarazo con un video en Instagram donde mostró la felicidad que vive junto a su esposo Damián Pasquini.

Internautas aseguran que Melissa Gate estaría pagando su propio karma Melissa Gate

¿Melissa Gate víctima del karma? Internautas lo aseguran por esta razón

Internautas viralizan una frase de Karina García que encendió las redes tras los días difíciles de Melissa Gate en La casa de Alofoke.

Lo más superlike

Pirlo arremete de nuevo contra Blessd Blessd

Famoso cantante urbano acusa a Blessd de quedarse con sus canciones: Esto dijo el artista caleño

Pirlo acusó a Blessd de quedarse con sus regalías y reveló las advertencias de los fans del reguetonero.

Estos son los guapos hombres de La Sustituta Producciones RCN

Estos son los guapos hombres de La Sustituta que pondrán el suspenso y la intriga al límite

Google anunció la mayor inversión en IA hasta la fecha Tecnología

Google anuncia millonaria inversión en inteligencia artificial, ¿de qué trata?

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY L.A. Live. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar confiesa que Christian Nodal se molesta si se quita su anillo de boda

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!