Reviven video de Karina García y lo compararon con la situación que está viviendo Melissa Gate

Recientemente, Melissa Gate rompió en llanto tras protagonizar un tenso momento con sus compañeros de La casa de Alofoke.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Melisa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025 - Karina García en Buen día Colombia.
Reviven video de Karina García en medio de la situación de Melissa Gate. Foto | Canal RCN.

El reciente ingreso de Melissa Gate a 'La Casa de Alofoke', sigue siendo tema de conversación en rede sociales, especialmente porque su llegada ha estado marcada por varios de tensión, sobre todo el que protagonizó en los últimos días cuando sus compañeros le hicieron una broma pesada.

¿Qué le pasó a Melissa Gate y por qué se quebró en llanto en 'La casa de Alofoke'?

Melissa, quien ingresó al reality poco después de que se abrieran las puertas, llegó pisando fuerte, incluso, tuvo varios enfrentamientos contra Mariana Zapata, quien en el pasado era su amiga, pero que, por asuntos de dinero rompieron y nuevamente se encontraron en la competencia.

A raíz de los conflictos de ambas colombianas, los demás integrantes de La casa de Alofoke, no se mostraron a gusto con la llegada de Gate al reality, por lo que horas después, decidieron reunirse y en conjunto despertarla de su cama con el ruido de varios instrumentos.

"A veces a uno le da impotencia que aquí varias personas se unen para hacerte la vida imposible, que fuera una persona contra uno bueno, pero varios, o sea, ahí es cuando uno dice, como qué gon0rr3a la gente", dijo la antioqueña visiblemente afectada.

¿Por qué revivieron video de Karina García en medio de la situación que vive Melissa Gate en La casa de Alofoke?

A raíz de este incidente que llevó a que Melissa rompiera en llanto, los internautas se encargaron de revivir un videoclip de Karina Garcíaen el que dijo lo siguiente: "Todo en la vida se paga, nunca se olviden de lo que les estoy diciendo, todo se paga".

Melisa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Melissa Gate vivió tenso momento en La casa de Alofoke. Foto | Canal RCN.

El momento, que ocurrió durante su participación en La casa de los famosos Colombia, ha dado de qué hablar entre los usuarios, quienes aseguran que todo lo que ahora está viviendo sería el "karma" por su actuación en el reality del Canal RCN.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
El video de que Karina García diciendo que todo se paga. Foto | Canal RCN.

Por ahora, la presencia de Melissa sigue generando controversia no solo al interior de la casa, sino fuera de ella, pues desde su llegada sus seguidores han estado al tanto de lo que ocurre en la competencia.

