Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Estos son los guapos hombres de La Sustituta que pondrán el suspenso y la intriga al límite

Prepárate para conocer a los hombres de La Sustituta, protagonistas de secretos, giros y tensión constante en Canal RCN.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Estos son los guapos hombres de La Sustituta
Conoce a los guapos hombres que serán parte de La Sustituta / (Fotos del Canal RCN)

La Sustituta, la telenovela de suspenso de Canal RCN, no solo destaca por su trama llena de secretos, sino también por un elenco masculino que aporta carisma, talento y presencia a cada escena. Los hombres de esta historia son clave en el desarrollo de los conflictos y la

Artículos relacionados

¿Quiénes son los hombres protagonistas de La Sustituta?

Entre los protagonistas masculinos se destacan figuras que aportan fuerza, carisma y profundidad a la historia, convirtiéndose en piezas clave dentro del misterio que envuelve esta serie.

  • Juan Fernando Sánchez, cuya interpretación añade fuerza y profundidad a los conflictos familiares y personales.
  • Julián Román, un actor que aporta intensidad a la trama, manejando secretos que pueden cambiarlo todo.
  • Luis Eduardo Arango, cuya presencia aporta misterio y genera intriga en cada aparición.
  • Jorge Monterrosa, la mano derecha del Teniente Torres y su amigo más cercano.
¿Quiénes son los hombres protagonistas de La Sustituta?
Los protagonistas masculinos son piezas clave dentro de la historia / (Foto del Canal RCN)
  • David Guerrero, autoritario con su personal y obsesionado con mantener la reputación de la clínica.
  • José Narváez, aporta intensidad y misterio en cada escena, participando en momentos clave que aumentan la tensión de la trama.
  • Andrés Suárez, un personaje que mantiene secretos importantes y cuya presencia influye en los giros inesperados de la historia.
  • Lucas Buelvas, un joven ambicioso que, tras ganarse la confianza de Victoria, se convierte en su aliado más inesperado.
¿Quiénes son los hombres protagonistas de La Sustituta?
Este es el equipo actoral que conformará La Sustituta / (Fotos del Canal RCN)

Cada uno de estos personajes guarda secretos que no solo impulsan la trama, sino que también intensifican el suspenso en cada escena, generando giros inesperados y prometiendo mantener al espectador completamente atento a cada parte de la historia.

Artículos relacionados

¿Qué papel juegan en la trama de La Sustituta?

Estos hombres no solo destacan por su atractivo y talento, sino porque cada uno está ligado a secretos, traiciones y giros inesperados. Sus acciones influyen directamente en los eventos de la casa Urquijo y en la investigación de la psiquiatra Mabel Calderón. Sus vínculos son claves para entender el misterio que atraviesa toda la serie.


El talento y la presencia de estos actores masculinos refuerzan la narrativa de suspenso, elevan la calidad de la producción y crean una historia en la que cada secreto, mirada y acción, cuentan. Su participación, junto al elenco femenino, garantiza que la historia mantenga a la audiencia conectada e intrigada hasta el último capítulo.

Artículos relacionados

¿Cuándo y cómo ver La Sustituta?

La Sustituta llegará a la pantalla el miércoles 26 de noviembre a las 8 p.m. por Canal RCN. La combinación de secretos, traiciones y giros inesperados mantendrá a la audiencia conectada desde el primer episodio, con la tensión creciendo a lo largo de toda la historia.

¿Cuándo y cómo ver La Sustituta?
La Sustituta se estrenará el miércoles 26 de noviembre a las 8 p.m / (Foto del Canal RCN)

Premiada en los Premios India Catalina 2025 como Mejor Telenovela, La Sustituta se consolida como la producción de suspenso más destacada del año. El galardón reconoce su narrativa envolvente, la calidad de la producción y el talento de su elenco, catalogando a la serie como el regreso del misterio a la televisión colombiana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentina Taguado Valentina Taguado

Valentina Taguado luce su filipina de MasterChef Celebrity con emotiva dedicatoria

¡Valentina Taguado lo logró! La locutora recibió la filipina de MasterChef Celebrity 2025 y la presumió con amor.

Michelle Rouillard obtuvo cuchara dorada, una ventaja y su filipina en MasterChef: así reaccionó MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard obtuvo cuchara dorada, una ventaja y su filipina en MasterChef: así reaccionó

Michelle Rouillard obtuvo su filipina y una importante ventaja en la cocina de MasterChef tras ganar el reto de la caja misteriosa.

Celebridades del Top 6 de MasterChef se quebraron en llanto tras inesperada sorpresa: ¿cuál? MasterChef Celebrity Colombia

Celebridades del Top 6 de MasterChef se quebraron en llanto tras inesperada sorpresa: ¿cuál?

En el reto de MasterChef varias celebridades se quebraron en llanto tras lo que vieron dentro de su caja misteriosa.

Lo más superlike

Camilo Triana reveló los problemas de salud que tiene debido a su obesidad Influencers

Reconocido influencer reveló entre lágrimas las enfermedades que padece tras años de obesidad

Camilo Triana reveló a sus seguidores las secuelas que le dejó la obesidad tras años de malos hábitos.

Pirlo arremete de nuevo contra Blessd Blessd

Famoso cantante urbano acusa a Blessd de quedarse con sus canciones: Esto dijo el artista caleño

Google anunció la mayor inversión en IA hasta la fecha Tecnología

Google anuncia millonaria inversión en inteligencia artificial, ¿de qué trata?

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY L.A. Live. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar confiesa que Christian Nodal se molesta si se quita su anillo de boda

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!